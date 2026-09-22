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統一獅傳奇球星陳鏞基引退賽吸引萬名球迷進場，其中統一獅DJ兼MC小孟在入行前也是陳鏞基的資深球迷。和許多獅迷一樣，小孟因為2006年WBC世界棒球經典賽對中國隊那發驚天滿貫砲，以及賽後受訪喊出「很高興代表台灣隊」的金句而入坑。20年後，她從球迷身份轉變為球團工作要角，不僅在MVP舞台上訪問陳鏞基，更擔綱昔日偶像引退儀式的主持人，直言陳鏞基無論場上場下，都是能帶來滿滿安心感的獅隊傳奇。2006年WBC經典賽台灣對上中國一役，陳鏞基敲出賽史上首支滿貫砲，一戰成名。賽後在場內受訪時，主持人以「台北隊」稱呼中華隊發問，陳鏞基淡然卻堅定地回應：「很高興代表『台灣隊』來這邊比賽。」這番話深深擊中小孟的心，「我覺得在當時的時空背景和棒球環境下，這樣回應、講出『台灣』很帶種！」在驚天滿貫砲和金句加持下，陳鏞基就此成為小孟心中的棒球英雄，讓她化身「台灣轟炸機」的忠實粉絲。小孟透露，還沒進入職棒產業之前，曾因營隊活動有機會和陳鏞基合照，當時因為統一獅輸球，合照時陳鏞基面帶嚴肅，讓她嚇了一跳，心想原來陳鏞基是個很嚴肅的人。回憶加入統一獅團隊後首次見到陳鏞基，小孟笑說：「他對我來說是偶像，所以就像粉絲遇到偶像的反應啊，我逃跑了！」加上過去嚴肅的印象，她坦言初入球團時完全不敢和陳鏞基說話，直到後來發現兩人都對水晶有興趣，因為聊水晶變得熟悉，才大改觀發現記憶中嚴肅的陳鏞基，私下其實非常親切隨和。統一獅球員中有許多「省話一哥」，極度簡短、有時不著頭緒的回答，讓小孟時常在賽後 MVP 訪問時吃足苦頭，也讓獅迷將此戲稱為「難訪孟時代」。不過陳鏞基對於主持人來說，是完全不同的存在。「不需要把問題講得太細太明確，他也能抓到你想問的主軸，除此之外還會再說得更完整、分享更多細節。」小孟坦言，陳鏞基給了她滿滿的安全感，「看他走上MVP舞台的安心感，就像看他走上打擊區一樣令人放心。」