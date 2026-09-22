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美中元首會晤「川習會」本週即將登場，利好市場氣氛，加上油價、美國公債殖利率下滑，以及晶片股、AI股助攻，美股週一普遍收紅，那斯達克指數、費城半導體指數皆大漲逾500點。綜合《CNBC》等外媒報導，雖然中東局勢在週末似乎再次升級，由伊朗支持的葉門胡塞武裝使用飛彈、無人機襲擊沙烏地阿拉伯，美國國務院也呼籲公民避免前往該地區。不過，美國總統川普（Donald Trump）在接受美媒採訪時，透露將在本週聯合國大會期間，與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）會談的意願。相關消息激勵油價下跌，週一西德州中級原油（WTI）跌幅約4.5%，每桶收在95.78美元；布蘭特原油期貨亦跌3.4%至每桶100.34美元。而隨著油價下滑，美國公債殖利率同步回落，10年期美國公債殖利率、30年期美債殖利率皆下降超過4個基點。21日收盤，美股道瓊指數上漲366.19點或0.71%，收52048.83點；那斯達克指數上漲599.55點或2.26%，收27122.09點；標普500指數上漲114.20點或1.49%，收7764.70點；費城半導體指數上漲511.49點或4.29%，收12433.17點。焦點個股方面，科技股、尤其是AI相關股票領盤大漲，英特爾股價勁揚12%，AMD漲近10%，市值達到1兆美元；高通漲幅超過9%；Meta則因新推出的AI助理Muse迅速走紅，股價收盤抽高11.4%；台積電ADR亦上漲2.44%。