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▲謝金燕表演當下未拿手麥、衣服上也沒有別迷你麥，現場卻有清晰歌聲傳出，讓觀眾直呼是明目張膽的假唱。（圖／翻攝自微博＠-高學歷瘋批-）

女星謝金燕20日出席在澳門舉辦的「灣區升明月」晚會，她當晚與中國女星劉雨昕合作唱跳〈跳舞街〉，卻被質疑是嚴重「假唱」，因為謝金燕出場時，手上並未拿麥克風，喇叭卻傳出穩定的歌聲，但她衣服上也沒有別迷你麥，讓觀眾忍不住痛批她這是「演都不演的假唱」。對此，謝金燕昨（21）日深夜發文回應，坦言當晚舞台遇到突發狀況，她才會沒麥克風使用，只好對嘴硬唱。謝金燕昨日晚間9點多在微博發文，回應假唱爭議：「昨晚正式演出前，我確實遇到了麥克風和麥克風架突然不在預定位置的突發狀況。音樂已經響起，站在大LED螢幕後的我！沒有時間等待，也沒有時間重新準備。於是，我還是走出了舞台。因為我不能辜負這個舞台、辜負雨昕。」她說當時節目組發現她手上沒有麥克風後，也立即啟動應變：「透過彩排留下的我的工作帶音訊，讓我和雨昕把舞台完成。謝謝節目組的即時處理，也謝謝雨昕的默契與專業協助。」謝金燕還透露，她跳舞使用的麥克風架，更是情急之下拉走一名舞蹈老師的：「對不起！看著她在沒有道具下，整場完成演出。真心地佩服。」她也自責地向觀眾道歉：「沒有麥克風、沒有麥克風架的人，是我。我沒有理由。」但她說這個情況如果再來一次，音樂已經響起的那一刻，她還是會選擇大步走出去，完成舞台。最後，謝金燕也不忘感謝一直幫她說話、相信她的粉絲：「謝謝理解我的人，也謝謝每一個曾經因為一首歌、一個舞台，而喜歡謝金燕的人。熱愛生命，熱愛舞台。舞台上見。」其實當晚除了謝金燕外，還有許多台灣藝人到場表演，包含蘇有朋、齊秦、齊豫、林心如、朱孝天、5566、范瑋琪、江語晨、明道、TANK（呂建忠）、歐陽娜娜、蕭敬騰等等。其中，江語晨與明道也被點名是假唱，因為兩人的歌聲穩到不像話，一點都沒有換氣或是喘息的聲音，才質疑是對嘴；真唱的范瑋琪則遭調侃聲音太抖，根本是「抖后」，也沒發揮好。