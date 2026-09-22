比特幣近期延續漲勢，21日一度突破8.6萬美元，創下今年1月底以來的新高。市場開始重新討論，持續好幾個月的「加密貨幣寒冬」是否已經結束。
根據財經外媒《CNBC》報導，CoinMetrics的數據顯示，比特幣自去年10月創下超過12.6萬美元的歷史高點後便一路走弱，近期重新反彈，過去1週就上漲超過8%。
美國知名加密資產管理公司「Bitwise Asset Management」（簡稱Bitwise）的投資長霍根（Matt Hougan）聲稱，市場正進入所謂的「加密春天」，他個人相當看好這一輪行情，甚至認為可能成為加密貨幣史上最強、持續時間最長的牛市之一。
霍根指出，雖然過去幾個月加密貨幣價格下跌，但產業基本面並未同步轉弱，包括區塊鏈交易增加，以及貝萊德（BlackRock）等大型金融機構持續投入數位資產市場，呈現「價格下跌、基本面卻改善」的特殊情況。
技術面上，BTIG分析師則認為，只要比特幣能守住7.5萬美元，後續仍有機會向8.2萬美元及9萬美元推進。而隨著比特幣上漲，Strategy、Coinbase等加密貨幣相關股票，週一也同步走高。
AI資金是否開始轉向加密貨幣？
報導提到，這波反彈的另一個焦點，為資金是否正在從人工智慧（AI）領域轉向加密貨幣。霍根表示，過去一段時間，AI熱潮吸引了大量市場資金，投資人幾乎都集中在AI相關資產，但隨著AI交易熱度稍微降溫，部分追逐市場動能的資金可能重新流入加密貨幣市場。
不過，分析也提醒，美國的加密貨幣監管環境仍存在變數。美國參議院上週未能推進《清晰法案》（Clarity Act），而這項法案意在建立更完整的加密貨幣監管架構，並進一步劃分證券交易委員會（SEC）與商品期貨交易委員會（CFTC）的監管權限。
對此，霍根則淡化相關影響，指法案沒過未必就對加密貨幣不利，目前SEC與CFTC的政策方向都相對支持加密產業，儘管法案暫時受阻，監管機構仍可能透過現有權限，持續推動加密市場發展。至於這波反彈，究竟只是短期行情，還是新一輪加密貨幣多頭週期的開始，有待後續觀察。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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美國知名加密資產管理公司「Bitwise Asset Management」（簡稱Bitwise）的投資長霍根（Matt Hougan）聲稱，市場正進入所謂的「加密春天」，他個人相當看好這一輪行情，甚至認為可能成為加密貨幣史上最強、持續時間最長的牛市之一。
霍根指出，雖然過去幾個月加密貨幣價格下跌，但產業基本面並未同步轉弱，包括區塊鏈交易增加，以及貝萊德（BlackRock）等大型金融機構持續投入數位資產市場，呈現「價格下跌、基本面卻改善」的特殊情況。
技術面上，BTIG分析師則認為，只要比特幣能守住7.5萬美元，後續仍有機會向8.2萬美元及9萬美元推進。而隨著比特幣上漲，Strategy、Coinbase等加密貨幣相關股票，週一也同步走高。
AI資金是否開始轉向加密貨幣？
報導提到，這波反彈的另一個焦點，為資金是否正在從人工智慧（AI）領域轉向加密貨幣。霍根表示，過去一段時間，AI熱潮吸引了大量市場資金，投資人幾乎都集中在AI相關資產，但隨著AI交易熱度稍微降溫，部分追逐市場動能的資金可能重新流入加密貨幣市場。
不過，分析也提醒，美國的加密貨幣監管環境仍存在變數。美國參議院上週未能推進《清晰法案》（Clarity Act），而這項法案意在建立更完整的加密貨幣監管架構，並進一步劃分證券交易委員會（SEC）與商品期貨交易委員會（CFTC）的監管權限。
對此，霍根則淡化相關影響，指法案沒過未必就對加密貨幣不利，目前SEC與CFTC的政策方向都相對支持加密產業，儘管法案暫時受阻，監管機構仍可能透過現有權限，持續推動加密市場發展。至於這波反彈，究竟只是短期行情，還是新一輪加密貨幣多頭週期的開始，有待後續觀察。
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