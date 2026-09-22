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▲Lisa被網友捕捉跟Blue在英國倫敦約會，還主動勾對方的手。（圖／翻攝自X@idahida69）

Lisa and blue in London pic.twitter.com/JZMUf1QMnb



— Ida Hida (@idahida69) September 21, 2026

29歲韓國女團BLACKPINK成員Lisa，日前傳出跟緋聞男友LVMH集團三公子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）分手後，遭爆與有「泰國車銀優」之稱的小3歲男星彭提瓦特唐萬查洛（Blue Pongtiwat）熱戀中，甚至出現已見爸媽的傳聞，但對此Lisa依然沒有回應。不過近日兩人又在英國倫敦被捕捉一起逛街，Lisa還主動勾對方的手，親密畫面全被拍。近日有網友拍到Lisa疑似與Blue在倫敦約會的畫面，只見Lisa穿著米色長版風衣、戴著黑色帽子，身旁則是穿著一身黑的Blue。兩人一起走在街上，走一走Lisa還直接伸手主動勾起Blue的手，親密互動全被後方的網友拍下，影片在網路瘋傳，讓Lisa的戀情再度引發熱議。據悉，Lisa與Blue兩人原本就是認識多年的知心好友，過去就常在泰國被目擊聚會同行，日前還曾在香港被網友巧遇。今年4月Lisa生日時，Blue還公開Lisa的慶生派對照，Lisa穿著超辣比基尼跟他靠的非常近。除此之外，網傳Lisa已帶Blue跟父母一起吃飯，被猜測關係已從朋友升級為戀人。對於Lisa與Blue的緋聞，截至目前為止，Lisa與經紀公司皆未對外發表官方聲明，持續保持沉默。Blue在泰國以演員、歌手及模特兒等多重身分活動，曾主演多部熱門泰劇，近期更因出演Netflix影集《準備好大談戀愛（Ready, Set, Love）》而打開國際知名度。由於擁有出眾的外貌與高挑身材，他被外界譽為「泰國第一帥」，更在韓國獲得「泰國車銀優」的美稱。