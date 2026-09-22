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▲孫藝真（如圖）哀戚眼神和池昌旭、NANA的火熱呈現對比。（圖／翻攝自Netflix）

池昌旭和Nana在《挑情醜聞》中有19禁激情床戲，摸屁股、揉胸樣樣來，雖然池昌旭有替身，但兩人纏綿的畫面依舊讓人看了臉紅心跳，不敢相信這是電視劇的尺度，然而不只是激情戲精彩，劇中池昌旭和NANA正激情時，下一秒突然切到孫藝真獨守空閨，一邊照鏡子一邊撫摸自己的臉龐，淒涼感和上一幕的火熱形成強烈對比，讓劇迷直呼實在太會拍。池昌旭在《挑情醜聞》中飾演花花公子「趙元」，和孫藝真飾演的「趙氏夫人」開啟愛情賭局，以勾引寡婦NANA為目標，沒想到最後兩人都動了真情，第七集中，池昌旭和NANA把自己交給彼此，床戲拍得非常大膽，Nana還有露點鏡頭。在兩人打得火熱時，下一幕突然切到獨守空閨的孫藝真，她對著鏡子哀嘆，雖沒有台詞，但她眼神淒涼，一邊撫摸自己的臉龐，委屈、不得已和不甘心，各種情緒寫在臉上，由於NANA的五官實在太過精緻，反觀孫藝真法令紋非常明顯，不僅是畫面反差很大，連演員狀態也有強烈對比，讓劇迷直呼太會拍。《挑情醜聞》改編法國經典名作《危險關係》，故事設定在嚴格儒家思想束縛下的朝鮮時代，孫藝真對池昌旭發出賭局，要求他誘惑品行端正、丈夫過世後堅守貞節的年輕寡婦安熙妍。原本只是為了勝負展開的遊戲，卻隨著三人逐漸陷入感情而失控。