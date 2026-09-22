Meta進軍AI Agent市場再下一城。旗下AI個人助理工具Muse上線不到2週，下載量已突破250萬次，登上美國蘋果App Store免費App排行榜前段班。不過，Muse快速竄紅的同時，也開始與大型網路平台產生摩擦，亞馬遜（Amazon）甚至直接阻擋Muse存取其購物網站。
根據市場分析公司Sensor Tower數據，Muse自9月8日推出後，截至週一的累積下載量已超過250萬次，其中約150萬次來自iOS、110萬次來自Android。若以同類AI產品上線時間的同期下載量比較，雖遜於ChatGPT的310萬次，但明顯高於Claude的40萬次、Grok的20萬次。
不過，Sensor Tower也提醒，由於各款App在iOS與Android的推出時間不同，應避免直接將下載量視為產品競爭力的完整比較。
從「聊天」走向「替你做事」
Muse的特色不只是聊天，而是能夠替使用者執行網路上的工作，例如填寫線上表格、整理電子郵件、協助進行購物。
Bernstein分析師羅斯根（Stacy Rasgon）接受《CNBC》訪問時表示，過去AI代理工具主要是開發者和科技愛好者在用，如今這類技術正在走向更廣泛的消費市場。
這也代表AI競爭可能正從「誰回答得比較好」，進一步轉向「誰能替使用者完成更多事情」。
Amazon封鎖 Shopify卻選擇合作
當AI開始代表使用者操作其他網站，新的問題也隨之出現。
Amazon近日封鎖Muse存取其購物網站，聲稱Meta事前沒有通知Muse將進入平台，同時也對Muse可能繞過網站原有的個人化功能，擷取、儲存使用者登入資訊及帳戶資料等問題表達疑慮。
另一方面，Shopify卻選擇與Meta Muse合作，讓旗下網路商店支援「代理結帳」，由AI代表消費者完成購物結帳。
Meta也在尋找新的AI收入來源
Muse目前可以免費使用，但Meta也同時提供每月20美元、100美元的訂閱方案，依使用量不同而定，有望透過AI服務建立不同於傳統數位廣告的收入來源。
然而，Muse能否維持目前熱度仍有待觀察。因為過去包括OpenAI的Sora在內，有些AI產品，都曾在初期帶動大量下載，但後續熱度未必能夠持續。
此外，AI助理涉及大量個人資料與帳戶操作，隱私及資安問題也可能成為Meta接下來必須面對的挑戰。
從ChatGPT式的「你問我答」，到Muse這類可以直接替使用者操作網路的AI Agent，下一場AI戰爭，可能不只是爭奪使用者的注意力，而是誰能真正成為使用者在網路世界裡的代理人。
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不過，Sensor Tower也提醒，由於各款App在iOS與Android的推出時間不同，應避免直接將下載量視為產品競爭力的完整比較。
從「聊天」走向「替你做事」
Muse的特色不只是聊天，而是能夠替使用者執行網路上的工作，例如填寫線上表格、整理電子郵件、協助進行購物。
Bernstein分析師羅斯根（Stacy Rasgon）接受《CNBC》訪問時表示，過去AI代理工具主要是開發者和科技愛好者在用，如今這類技術正在走向更廣泛的消費市場。
這也代表AI競爭可能正從「誰回答得比較好」，進一步轉向「誰能替使用者完成更多事情」。
Amazon封鎖 Shopify卻選擇合作
當AI開始代表使用者操作其他網站，新的問題也隨之出現。
Amazon近日封鎖Muse存取其購物網站，聲稱Meta事前沒有通知Muse將進入平台，同時也對Muse可能繞過網站原有的個人化功能，擷取、儲存使用者登入資訊及帳戶資料等問題表達疑慮。
另一方面，Shopify卻選擇與Meta Muse合作，讓旗下網路商店支援「代理結帳」，由AI代表消費者完成購物結帳。
Meta也在尋找新的AI收入來源
Muse目前可以免費使用，但Meta也同時提供每月20美元、100美元的訂閱方案，依使用量不同而定，有望透過AI服務建立不同於傳統數位廣告的收入來源。
然而，Muse能否維持目前熱度仍有待觀察。因為過去包括OpenAI的Sora在內，有些AI產品，都曾在初期帶動大量下載，但後續熱度未必能夠持續。
此外，AI助理涉及大量個人資料與帳戶操作，隱私及資安問題也可能成為Meta接下來必須面對的挑戰。
從ChatGPT式的「你問我答」，到Muse這類可以直接替使用者操作網路的AI Agent，下一場AI戰爭，可能不只是爭奪使用者的注意力，而是誰能真正成為使用者在網路世界裡的代理人。