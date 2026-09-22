美國總統川普（Donald Trump）禁止《CNN》、《MS NOW》、《Politico》記者進入白宮的爭議持續升溫，3家媒體當地時間21日正式向華盛頓特區聯邦法院提告，指控白宮的禁令，侵犯美國憲法第一修正案保障的新聞自由，要求法院暫停禁令執行，法院已安排週三舉行聽證。
3家媒體表示，白宮沒有事先通知、也沒有經過適當程序，就撤銷記者採訪資格，只因不滿有關政府的負面報導，認為若政府可以因為這樣就限制媒體採訪，將影響新聞自由、大眾獲取獨立資訊的權利。
川普則為禁令辯護，強調白宮針對的不是新聞自由，而是他所說的「假新聞」，指控這類報導對美國的國家安全構成威脅；副總統范斯（JD Vance）也替川普辯護，聲稱政府並不是禁止媒體報導，只是不再提供部分媒體進入白宮的採訪權。
ABC、CBS、NBC、Fox拒絕接手CNN工作
事件另一個重要發展，是美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、福斯新聞（Fox）和全國廣播公司（NBC），也決定暫停總統電視採訪的共同運作。
《CNN》原本與這4家電視網輪流負責白宮的電視採訪工作，這套制度由各家媒體輪流派出攝影與技術團隊，拍攝總統公開活動，再把現場畫面提供給同業使用，讓各家媒體不必同時派出完整團隊。
據悉，《CNN》原定負責川普前往紐約參加聯合國大會的電視採訪，但遭白宮禁止進入後，無法執行任務，ABC、CBS、NBC及Fox決定不接手《CNN》的工作，5家電視網並發表聯合聲明，表示民眾有權取得準確、獨立的政府資訊。
報導指出，這項決定已經對白宮活動的電視轉播造成影響，比如週一白宮舉行直升機坪啟用活動時，官方提供的畫面一度沒有清楚收音，觀眾只能看到川普在現場說話，卻聽不清楚內容。
目前這場爭議的下一個關鍵點，是週三的法院聽證，如果禁令持續，《CNN》原本負責的採訪工作將繼續缺位，何況川普本週還預計在白宮接待中國國家主席習近平，這也讓這場媒體vs.白宮的戰爭受到更多關注。
原文連結：
CNN, MS NOW and Politico sue Trump, challenging White House ban
US TV networks suspend White House pool coverage over Trump media ban
Trump inaugurates new White House helipad, but networks skip coverage during First Amendment fight
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川普則為禁令辯護，強調白宮針對的不是新聞自由，而是他所說的「假新聞」，指控這類報導對美國的國家安全構成威脅；副總統范斯（JD Vance）也替川普辯護，聲稱政府並不是禁止媒體報導，只是不再提供部分媒體進入白宮的採訪權。
ABC、CBS、NBC、Fox拒絕接手CNN工作
事件另一個重要發展，是美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、福斯新聞（Fox）和全國廣播公司（NBC），也決定暫停總統電視採訪的共同運作。
《CNN》原本與這4家電視網輪流負責白宮的電視採訪工作，這套制度由各家媒體輪流派出攝影與技術團隊，拍攝總統公開活動，再把現場畫面提供給同業使用，讓各家媒體不必同時派出完整團隊。
據悉，《CNN》原定負責川普前往紐約參加聯合國大會的電視採訪，但遭白宮禁止進入後，無法執行任務，ABC、CBS、NBC及Fox決定不接手《CNN》的工作，5家電視網並發表聯合聲明，表示民眾有權取得準確、獨立的政府資訊。
報導指出，這項決定已經對白宮活動的電視轉播造成影響，比如週一白宮舉行直升機坪啟用活動時，官方提供的畫面一度沒有清楚收音，觀眾只能看到川普在現場說話，卻聽不清楚內容。
目前這場爭議的下一個關鍵點，是週三的法院聽證，如果禁令持續，《CNN》原本負責的採訪工作將繼續缺位，何況川普本週還預計在白宮接待中國國家主席習近平，這也讓這場媒體vs.白宮的戰爭受到更多關注。
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CNN, MS NOW and Politico sue Trump, challenging White House ban
US TV networks suspend White House pool coverage over Trump media ban
Trump inaugurates new White House helipad, but networks skip coverage during First Amendment fight