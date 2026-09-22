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美國總統川普（Donald Trump）禁止《CNN》、《MS NOW》、《Politico》記者進入白宮的爭議持續升溫，3家媒體當地時間21日正式向華盛頓特區聯邦法院提告，指控白宮的禁令，侵犯美國憲法第一修正案保障的新聞自由，要求法院暫停禁令執行，法院已安排週三舉行聽證。3家媒體表示，白宮沒有事先通知、也沒有經過適當程序，就撤銷記者採訪資格，只因不滿有關政府的負面報導，認為若政府可以因為這樣就限制媒體採訪，將影響新聞自由、大眾獲取獨立資訊的權利。川普則為禁令辯護，強調白宮針對的不是新聞自由，而是他所說的「假新聞」，指控這類報導對美國的國家安全構成威脅；副總統范斯（JD Vance）也替川普辯護，聲稱政府並不是禁止媒體報導，只是不再提供部分媒體進入白宮的採訪權。事件另一個重要發展，是美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、福斯新聞（Fox）和全國廣播公司（NBC），也決定暫停總統電視採訪的共同運作。《CNN》原本與這4家電視網輪流負責白宮的電視採訪工作，這套制度由各家媒體輪流派出攝影與技術團隊，拍攝總統公開活動，再把現場畫面提供給同業使用，讓各家媒體不必同時派出完整團隊。據悉，《CNN》原定負責川普前往紐約參加聯合國大會的電視採訪，但遭白宮禁止進入後，無法執行任務，ABC、CBS、NBC及Fox決定不接手《CNN》的工作，5家電視網並發表聯合聲明，表示民眾有權取得準確、獨立的政府資訊。報導指出，這項決定已經對白宮活動的電視轉播造成影響，比如週一白宮舉行直升機坪啟用活動時，官方提供的畫面一度沒有清楚收音，觀眾只能看到川普在現場說話，卻聽不清楚內容。目前這場爭議的下一個關鍵點，是週三的法院聽證，如果禁令持續，《CNN》原本負責的採訪工作將繼續缺位，何況川普本週還預計在白宮接待中國國家主席習近平，這也讓這場媒體vs.白宮的戰爭受到更多關注。原文連結：