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女星李沛綾在2024年與前夫戴勝利離婚，結束長達18年的婚姻。不料昨（21）日她竟前往台中警局控訴前夫家暴，遭對方掐脖子、搧耳光等暴行而送醫。但對此，戴勝利則簡短表示「沒什麼，就這樣。」引發外界熱議。事實上，李沛綾過去受訪時就曾提到和對方因經濟和生活價值觀有落差，還曾在節目《命運好好玩》提到戴勝利昔因開民宿負債上億，給不了生活費後，才要她回演藝圈賺。李沛綾曾登上節目《命運好好玩》談到與戴勝利離婚原因，透露前夫開民宿後開始負債，甚至多達3、4千萬，但她原以為是前期投資沒有太在意，因為買房也會出現這樣的債務，不過她建議對方若要繼續投資，不要選在山上，而是選在平地，這樣兩人也方便兼顧。不料前夫不聽勸，在沒有告知她的情況下，又投資了2、3處山上的地方，李沛綾還是聽朋友說才得知。李沛綾表示結婚這麼多年，自己從未看過對方收支紀錄、未干涉財務問題，唯一底線就是不要動孩子教育基金。不料前夫在負債後，突然開始說：「孩子學這麼多幹嘛？」或是那些才藝用不到等，讓她感到不對勁。除此之外，由於前夫開始負債後就沒有再給家用，都是用民宿訂金30%當生活費，因為民宿小、營業額也不一定，所以生活費也不多。李沛綾因此追問財務問題，前夫才坦承已欠債多達1億、無法給生活費，甚至說：「那妳回去賺。」跟求婚時承諾每月給她50萬，要她不要拍戲的態度差很多。李沛綾與前夫離婚後，還是為了孩子維持正常互動，沒想到李沛綾卻被喝醉酒的前夫毆打，不僅被甩耳光，影響聽力，手臂、臉頰和腿都有瘀青。李沛綾做筆錄時情緒過度激動，最後喘不過氣被抬上擔架送醫，她躺在擔架上放聲大哭，「為什麼這樣對我，為什麼這樣打我，我都乖乖在家帶小孩、工作賺錢，為什麼你在外面跑酒店喝酒，還要這樣子揍我，為什麼！」而根據《鏡週刊》報導，向戴勝利求證家暴事實時，他一開始先直接掛電話，第二次接起也是急忙想掛電話，只說了「沒關係、就這樣、沒什麼好說，沒事。」含糊帶過。