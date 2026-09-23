我是廣告 請繼續往下閱讀

小孟老師分析今（23）日十二星座運勢。牡羊座：工作：實現共贏機制感情：情商高善溝通財運：建立財富計劃牡羊幸運色：白色貴人：巨蟹小人：獅子金牛座：工作：鼓舞工作士氣感情：談情說愛日子財運：調整投資組合金牛幸運色：綠色貴人：魔羯小人：雙子雙子座：工作：建立工作流程感情：溫馨浪漫氣氛財運：降低商品成本雙子幸運色：粉紅色貴人：處女小人：天蠍巨蟹座：工作：積極參與活動感情：異性主動攀談財運：善用金融科技巨蟹幸運色：玫瑰色貴人：天秤小人：射手獅子座：工作：開展市場研究感情：友達昇華愛情財運：建立良好信用獅子幸運色：黃色貴人：金牛小人：雙魚處女座：工作：制定長遠策略感情：準備驚喜禮物財運：善用社群平台處女幸運色：金色貴人：射手小人：巨蟹天秤座：工作：提升專業知識感情：娛樂增加戀愛財運：擴大產品銷售天秤幸運色：藍色貴人：水瓶小人：牡羊天蠍座：工作：保持健康身體感情：情人互動良好財運：善用稅務規劃天蠍幸運色：綠色貴人：天蠍小人：處女射手座：工作：引領組織轉型感情：人氣指數上升財運：適應市場變化射手幸運色：紅色貴人：牡羊小人：天秤魔羯座：工作：成為領域專家感情：對愛細心照顧財運：掌握投資時機魔羯幸運色：灰色貴人：雙子小人：金牛水瓶座：工作：維持長期合作感情：保持務實心態財運：進行財務分析水瓶幸運色：黑色貴人：獅子小人：水瓶雙魚座：工作：達成共同目標感情：良好信用有助財運：保持競爭優勢雙魚幸運色：橘色貴人：雙魚小人：魔羯