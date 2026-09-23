占卜師「道境塔羅」分析今（23）日十二生肖財運、工作運勢與建議。
鼠
工作：努力了一段時間卻感覺有點提前放棄，容易錯過最後的成果。建議再堅持一下，撐過這個階段就會看見收穫。
財運：投資或儲蓄計畫可能提前放棄，容易錯過最後的回報。建議再撐一下，堅持到底會看見成果。
牛
工作：可能對已經擁有的感到不滿足，可能陷入比較或空虛感。建議把注意力放回眼前的幸福，別讓貪心蒙蔽了知足的心。
財運：可能對現有的財務狀況感到不滿足，容易陷入比較心態。建議把注意力放回已經擁有的資源，避免因貪心冒進。
虎
工作：先前的辛苦或困境有望逐漸好轉，也可能出現貴人相助。建議別害怕開口求助，情況正在往正向發展。
財運：先前緊繃的財務困境有望逐漸好轉，也可能獲得貴人相助。建議別害怕開口求助，情況正在往正向發展。
兔
工作：需要理性做出重要的決定，果斷的判斷會帶來清晰的方向。建議相信自己的邏輯分析，別讓猶豫拖延了進度。
財運：理財決策需要理性判斷，果斷分析會帶來清晰方向。建議相信自己的邏輯，別讓猶豫拖延了規劃。
龍
工作：努力逐漸看見具體成果，資源運用也相對務實有效。建議保持踏實的態度，穩定累積，收穫會越來越明顯。
財運：理財態度務實有效，資源運用逐漸看見成果。建議保持這份穩健，持續累積會帶來更明顯的收穫。
蛇
工作：可能感到資源或能力不足，計畫進行得不太順利。建議重新盤點手邊的條件，調整方法後再出發。
財運：財務資源可能感覺有限，計畫執行得不太順利。建議重新盤點手邊的資金，調整方式後再出發。
馬
工作：可能感到孤立無援，或是刻意迴避原本該有的自我反思。建議別把自己封閉起來，適時與人交流，也試著面對內心的問題。
財運：可能逃避檢視自己的財務狀況，不太願意面對真實數字。建議靜下心來誠實檢視，別讓拖延累積壓力。
羊
工作：可能提不起勁展開新計畫，行動力略顯不足，靈感也暫時枯竭。建議先休息，儲備能量，別勉強自己硬撐，時機到了自然會動起來。
財運：對理財或投資的行動力稍嫌不足，暫時提不起勁規劃。建議先觀望儲備能量，別急著做重大決定。
猴
工作：一個階段徹底告一段落，過程可能感覺辛苦難熬。建議接受結束帶來的痛，谷底之後就是全新的開始。
財運：某項財務計畫或債務終於徹底了結，過程可能不太輕鬆。建議接受這個結束，谷底之後會有新的開始。
雞
工作：先前的限制或壓力有望逐漸鬆綁，但也可能感覺尚未真正解脫。建議耐心等待，別急著劃下句點。
財運：先前緊繃的財務壓力可能還沒真正鬆綁。建議耐心等待時機成熟，別急著做出重大決定。
狗
工作：需要理性做出重要的決定，果斷的判斷會帶來清晰的方向。建議相信自己的邏輯分析，別讓猶豫拖延了進度。
財運：理財決策需要理性判斷，果斷分析會帶來清晰方向。建議相信自己的邏輯，別讓猶豫拖延了規劃。
豬
工作：在資源運用或管理上展現出穩健踏實的能力，值得信賴。建議發揮務實的態度，善用資源，會為自己累積更多成果。
財運：理財態度穩健踏實，資源管理值得信賴。建議持續發揮務實精神，長期累積可觀成果。
資料來源：道境塔羅IG
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：努力了一段時間卻感覺有點提前放棄，容易錯過最後的成果。建議再堅持一下，撐過這個階段就會看見收穫。
財運：投資或儲蓄計畫可能提前放棄，容易錯過最後的回報。建議再撐一下，堅持到底會看見成果。
牛
工作：可能對已經擁有的感到不滿足，可能陷入比較或空虛感。建議把注意力放回眼前的幸福，別讓貪心蒙蔽了知足的心。
財運：可能對現有的財務狀況感到不滿足，容易陷入比較心態。建議把注意力放回已經擁有的資源，避免因貪心冒進。
虎
工作：先前的辛苦或困境有望逐漸好轉，也可能出現貴人相助。建議別害怕開口求助，情況正在往正向發展。
財運：先前緊繃的財務困境有望逐漸好轉，也可能獲得貴人相助。建議別害怕開口求助，情況正在往正向發展。
兔
工作：需要理性做出重要的決定，果斷的判斷會帶來清晰的方向。建議相信自己的邏輯分析，別讓猶豫拖延了進度。
財運：理財決策需要理性判斷，果斷分析會帶來清晰方向。建議相信自己的邏輯，別讓猶豫拖延了規劃。
龍
工作：努力逐漸看見具體成果，資源運用也相對務實有效。建議保持踏實的態度，穩定累積，收穫會越來越明顯。
財運：理財態度務實有效，資源運用逐漸看見成果。建議保持這份穩健，持續累積會帶來更明顯的收穫。
蛇
工作：可能感到資源或能力不足，計畫進行得不太順利。建議重新盤點手邊的條件，調整方法後再出發。
財運：財務資源可能感覺有限，計畫執行得不太順利。建議重新盤點手邊的資金，調整方式後再出發。
馬
工作：可能感到孤立無援，或是刻意迴避原本該有的自我反思。建議別把自己封閉起來，適時與人交流，也試著面對內心的問題。
財運：可能逃避檢視自己的財務狀況，不太願意面對真實數字。建議靜下心來誠實檢視，別讓拖延累積壓力。
羊
工作：可能提不起勁展開新計畫，行動力略顯不足，靈感也暫時枯竭。建議先休息，儲備能量，別勉強自己硬撐，時機到了自然會動起來。
財運：對理財或投資的行動力稍嫌不足，暫時提不起勁規劃。建議先觀望儲備能量，別急著做重大決定。
猴
工作：一個階段徹底告一段落，過程可能感覺辛苦難熬。建議接受結束帶來的痛，谷底之後就是全新的開始。
財運：某項財務計畫或債務終於徹底了結，過程可能不太輕鬆。建議接受這個結束，谷底之後會有新的開始。
雞
工作：先前的限制或壓力有望逐漸鬆綁，但也可能感覺尚未真正解脫。建議耐心等待，別急著劃下句點。
財運：先前緊繃的財務壓力可能還沒真正鬆綁。建議耐心等待時機成熟，別急著做出重大決定。
狗
工作：需要理性做出重要的決定，果斷的判斷會帶來清晰的方向。建議相信自己的邏輯分析，別讓猶豫拖延了進度。
財運：理財決策需要理性判斷，果斷分析會帶來清晰方向。建議相信自己的邏輯，別讓猶豫拖延了規劃。
豬
工作：在資源運用或管理上展現出穩健踏實的能力，值得信賴。建議發揮務實的態度，善用資源，會為自己累積更多成果。
財運：理財態度穩健踏實，資源管理值得信賴。建議持續發揮務實精神，長期累積可觀成果。
資料來源：道境塔羅IG
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。