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征戰NBA長達18年的法國全能前鋒尼古拉斯·巴圖姆（Nicolas Batum），於社群媒體上發布了一段與兒子的溫馨影片，正式宣告卸下球員身分，結束長達20年的職業籃球生涯。這位現年37歲的頂級「3D（三分與防守）」老將不僅在國際賽場與NBA留下輝煌戰績，其深厚的全能身手也為他帶來了超過2億美元的生涯總薪資。巴圖姆在社群媒體上傳了一段對著10歲兒子艾登（Ayden）說話的影片，感性地表示：「是的，就這樣了。爸爸不再打籃球了。20年的職業生涯真的很長，18年的NBA生涯、15年的法國國家隊生涯……一切落幕了。」他在影片上方特別標註了兩組數字：「21/09/1991」與「21/09/2026」。前者是他父親過世的日子，後者則是他宣告退役的這一天，為整個生涯畫上別具意義的句點。談到退役原因，巴圖姆表示使命已經完成，如今想把時間留給家人，並將籃球舞台交棒給年輕一代。巴圖姆在2008年選秀會上以首輪第25順位進入NBA，生涯先後效力過波特蘭拓荒者、夏洛特黃蜂、費城76人以及洛杉磯快艇。雖然不常繳出爆炸性的得分數據，但他是一名極具價值的雙向球員，能防守多個位置，並具備優異的外線投射、傳球視野與決策能力。今年夏天，快艇隊決定不執行他2026-27賽季價值約590萬美元的合約選項，使他成為完全自由球員，最終促成了退役的決定。巴圖姆例行賽出戰1,205場（先發877場），另有76場季後賽經驗。他場均數據為9.6分、4.7籃板、3.0助攻，投籃命中率 43.6%、三分命中率 37.1%、罰球命中率 83.1%。憑藉全面的身手與戰術價值，其生涯累積合約總值高達約 2.087億美元。在登陸NBA之前，巴圖姆曾於法國聯賽征戰兩年。在隨後的15年間，他一直是法國國家男籃的絕對核心，與戈貝爾（Rudy Gobert）、富尼耶（Evan Fournier）等人長期並肩作戰。他為法國隊立下了赫赫戰功，包含：奧運會2面銀牌（2020東京奧運、2024巴黎奧運）、世界盃2面銅牌（2014年、2019年），歐錦賽金、銀、銅牌各1面（2011年至2015年）。巴圖姆特別在影片中提到，在2024巴黎奧運準決賽擊敗德國一戰，是他「籃球生涯裡最美好的瞬間」；此外，他在2020東京奧運準決賽面對斯洛維尼亞時的那記「致勝封阻」，同樣是國際賽史上的經典畫面。