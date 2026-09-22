白宮當地時間21日正式公布，中國國家主席習近平本週的訪美行程，他將與妻子彭麗媛於9月23日至25日訪問美國，由美國總統川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）接待，屆時將包括歡迎儀式、玫瑰花園閱兵、國宴及雙邊會談，重點行程似乎集中在第2天。
白宮官網公告顯示，9月23日，川普將前往安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews），迎接習近平與彭麗媛。
9月24日是主要行程，川普與梅蘭妮亞將在白宮南草坪舉行正式歡迎儀式，預計將有479名美軍人員參與，涵蓋美國各軍種，並安排美中兩國國歌演奏，以及川普、習近平致詞。
隨後，白宮玫瑰園將舉行軍事儀式，現場將由美軍樂隊演奏迎賓樂曲，並安排海軍陸戰隊進行傳統操槍表演，最後還安排軍機飛行表演，由B-2轟炸機和4架F-22戰機編隊飛行。
24日當晚，川普夫婦會在白宮東廳國宴，款待習近平夫婦。
9月25日，2國元首夫婦將在白宮喝茶，之後前往華盛頓特區的國家檔案館（National Archives in Washington, DC），參觀館內收藏的、眾多對美中關係歷史有重要意義的文件，為這次習近平訪美行程畫下句號。
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9月24日是主要行程，川普與梅蘭妮亞將在白宮南草坪舉行正式歡迎儀式，預計將有479名美軍人員參與，涵蓋美國各軍種，並安排美中兩國國歌演奏，以及川普、習近平致詞。
隨後，白宮玫瑰園將舉行軍事儀式，現場將由美軍樂隊演奏迎賓樂曲，並安排海軍陸戰隊進行傳統操槍表演，最後還安排軍機飛行表演，由B-2轟炸機和4架F-22戰機編隊飛行。
24日當晚，川普夫婦會在白宮東廳國宴，款待習近平夫婦。
9月25日，2國元首夫婦將在白宮喝茶，之後前往華盛頓特區的國家檔案館（National Archives in Washington, DC），參觀館內收藏的、眾多對美中關係歷史有重要意義的文件，為這次習近平訪美行程畫下句號。