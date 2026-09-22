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▲蜜雪（左）與薇琪（右）婚後雖然分隔兩地生活，但彼此感情還是超好，私下都會通電話。（圖／翻攝自蜜雪薇琪FB）

曾紅極一時的女子歌唱組合「蜜雪薇琪」自2008年起逐漸淡出演藝圈，至今17年未合體，隨著兩人先後成為人母、孩子逐漸長大，加上歌迷多年來不斷敲碗，近日傳出兩人已萌生復出念頭，最快明年合體推出新歌。事實上，中國節目《乘風破浪的姐姐》過去曾3度開出千萬元酬勞力邀蜜雪薇琪參加，卻都遭婉拒，如今隨著復出計畫逐漸成形，參加《浪姐》也不無可能。據《鏡週刊》報導，明年是蜜雪薇琪出道23週年，對於歌迷的呼聲，她們其實都看在眼裡，因此去年一度單飛出專輯的蜜雪，傳出已經寫好屬於兩人的新歌，有望在明年和薇琪一起合體回歸歌壇。另外，她們甚至也開始積極規劃在2029年舉行出道25週年演唱會，要與歌迷近距離接觸。而蜜雪薇琪復出的消息也吸引《浪姐》製作單位關注，傳出他們先前就3度找到蜜雪洽談，甚至開出高達新台幣千萬元的價碼，邀請她參加節目。但去年單飛活動的蜜雪不為所動，她認為必須要等薇琪明年也願意回歸，兩人一起行動才有意義，所以明年若是新歌順利發行，兩人合體登上《浪姐》的可能性也會大大提升。蜜雪薇琪在2004年出道，代表作包含〈一千零一夜〉、〈謝謝你〉、〈愛斯基摩〉，曾入圍第18屆金曲獎最佳演唱組合獎，但2008年隨著蜜雪嫁給總資產3800億元的「台南幫」小開吳得佑後，兩人就默默淡出演藝圈。薇琪後來也與保養品公司的高層結婚，婚後定居美國加州，在當地擔任雙語學校老師，陪伴小孩成長。