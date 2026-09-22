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郭正亮：張永昌長年支持民進黨 選舉時綠營都會拜會

批沈伯洋沒點名鬍鬚張 郭正亮：大同區一定會傳開

鬍鬚張董事長張永昌之子張耀升日前出席台北市長蔣萬安大同區後援會成立大會，引發部分網友揚言抵制，鬍鬚張隨後發聲明強調那是個人行程、不代表品牌立場。對此，前立委郭正亮昨（21）日透露，張永昌其實長年支持民進黨，過去選舉期間，包括自己在內的綠營政治人物都會特別前往拜會，前總統陳水扁甚至曾把鬍鬚張餐廳當作車隊遊行途中的休息站；他也直言：「兒子的行為，老爸怎麼能負責呢？」郭正亮昨上《大新聞大爆卦》表示，張永昌住在台北市大同區，長年支持民進黨，過去到了選舉期間，包括自己在內，不少綠營政治人物都會特地去拜會張永昌。郭正亮還透露，陳水扁過去跑選舉行程時，甚至曾特別選擇鬍鬚張餐廳，作為車隊遊行途中的休息站，顯示張永昌與綠營地方人士長年熟識。針對張耀升這次公開出席蔣萬安後援會，郭正亮認為，下一代本來就可能有自己的政治立場，不能因為兒子的政治選擇，就把責任全部算到父親或整個品牌頭上，「兒子的行為，老爸怎麼能負責呢？」而針對這次部分網友出現抵制行為，沈伯洋回應表示，商家或個人支持任何政治人物，都是民主社會中的自由，大家應守住基本界線，不做人身攻擊、不造謠，台北市長選舉最後仍應回歸市政討論。不過郭正亮認為，沈伯洋的回應沒有特別點名鬍鬚張，也沒有針對張永昌長年支持綠營的背景多作說明。這件事一定會在大同區地方基層傳開，甚至可能出現「沈伯洋怎麼沒有幫自己人說話？」的質疑。這也顯示沈伯洋與台北市地方基層連結不深，才會對鬍鬚張家族與地方政治長期的互動背景不熟悉。