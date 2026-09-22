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▲中華隊出人意料地派出和合庫銀行所屬球員林佾葳主投。（圖／記者朱永強攝）

2026年名古屋亞運棒球B組預賽火熱開打，韓國代表隊在首戰以5：0完封中華隊，順利搶下開門紅。韓國先發王牌投手郭彬此役表現大發神威，主投6局狂飆10次三振，且未被敲出任何安打，完美壓制台灣打線。賽前中華隊出人意料地派出和合庫銀行所屬球員林佾葳主投，此決定引起討論，因為一開始外界都認為是王彥程或林昱珉，但對郭彬來說這卻可以理解，直言中華隊不選擇馬上「亮牌」，而是保留實力，非常明智。在這場備受矚目的台韓大戰中，台灣隊並未如韓國預期般派出效力於美職體系的「抗韓殺手」林昱珉，或是左投王彥程等陣中王牌，而是打出一張破格的奇兵牌——年僅20歲、效力於業餘甲組球隊「合作金庫銀行」的右投手林佾葳。這位毫無職棒經驗的年輕小將，在賽前對韓國打者而言完全是一團謎，這項將主力先發藏到後頭的變陣策略，讓韓國隊備感壓力。對於中華隊的調度，繳出無安打超狂壓制力的郭斌在賽後受訪時不僅沒有輕敵，反而給予高度評價。郭彬直言：「從我的角度來看，對手在戰略上做出了非常出色的決定。」他進一步分析：「我們知道台灣陣中還有其他王牌投手，但他們選擇不馬上亮牌，而是把主力留到後面的賽程。老實說，這對我們來說真的是一個極大的變數。」郭斌表示，即使順利拿下這場勝利，他的腦海中依然時刻警惕著台灣隊尚未登板的林昱珉與王彥程，對這支潛在的決賽勁敵絲毫不敢掉以輕心。儘管在首戰繳出超水準表現，但郭彬對於爭冠目標依然保持冷靜與專注。他強調：「僅僅一場好球還不足以讓我滿足，我們國家隊的唯一目標就是無條件奪冠。」郭彬堅定地表示，會馬上把這場預賽的勝利拋諸腦後，全力專注於身體恢復，以迎接接下來的賽事。「如果能在決賽中投出好成績，到時候我才會盡情地慶祝。現在我會徹底準備好自己，爭取在下一次登板吃下更多局數、拿下更好的結果。」