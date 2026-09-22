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2026年愛知・名古屋亞運棒球B組預賽於21日火熱開打，首場台韓大戰中，韓國代表隊在王牌投手郭斌的帶領下，以5：0擊敗台灣，順利拿下預賽首勝。儘管最終賽果如韓國預期，但中華隊出人意料的先發投手調度，以及比賽中展現出的壓制力，仍獲好評。賽後韓媒對於台灣投手林佾葳的抬腿姿勢相當好奇，部分韓媒更直言他的「四段式抬腿」破壞了韓國打者的節奏。韓國隊此役能拿下勝利，最大功臣莫過於先發投手郭彬。他主投6局狂飆10次三振，且未被敲出任何安打，完美壓制台灣打線。比賽中，現場測速槍甚至一度亮起164公里的驚人數字（雖被認為可能為快樂槍），但其強大的壓制力仍讓現場球迷驚呼連連。賽後，郭斌展現霸氣，直言「僅僅一場比賽的好表現還不夠，代表隊的目標無條件是拿下金牌」，並表示會迅速將這場勝利拋諸腦後，專注準備接下來的賽事。韓國隊隊長盧施煥也對郭斌的表現讚不絕口，表示有這樣的王牌在陣中，讓野手在守備時感到非常安心。相較於韓國派出絕對王牌，台灣隊的先發調度則讓韓國大感意外。台灣並未推出效力於響尾蛇體系的林昱珉或左投王彥程，而是派出了毫無職棒經驗、目前效力於業餘甲組合作金庫銀行的20歲年輕右投林佾葳。這位賽前對韓國而言完全是「謎」的投手，在比賽前段徹底封鎖了韓國打線。同時《中央日報》等媒體也對於林佾葳的投球姿勢感到好奇，韓媒《Star News》分析指出，林易威獨特的「四段式抬腿」投球動作，完全破壞了韓國打者的擊球節奏。他主投5局僅被敲出1支安打、送出2次三振，失掉的1分還是因為隊友失誤所致，帳面上為「非自責分」。韓媒對於這位落選職棒選秀的業餘投手能有如此表現感到不可思議，直言這對韓國打線留下了極大的衝擊。郭彬在賽後受訪時也坦言，台灣的策略非常高明，把主力王牌藏在後面，這對韓國來說是一個「極大的變數」，必須隨時保持最高警戒。