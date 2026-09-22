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要求B樣本分析：歐帕妮普有權向大會申請對當日採集的封存B樣本進行開罐複驗，若B樣本分析結果與A樣本不符，停賽處分將即刻解除。



申請臨時救濟程序：她有權向國際運動仲裁法庭反禁藥部門（CAS ADD）提出申訴，針對ITA作出的暫時停賽令發起法律挑戰，爭取撤銷停賽以重返賽場。





2026年第20屆愛知・名古屋亞洲運動會正式爆出開賽以來的首起運動禁藥違規事件。年僅19歲、目前世界排名第18的泰國羽球女子單打新星歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh），在9月17日於名古屋進行的賽外檢測（Out-of-Competition Testing）中，A樣本被檢驗出世界反禁藥組織（WADA）明令禁止的利尿劑「速尿靈」（furosemide）。國際檢測機構（ITA）於昨（21）日正式發布官方公告，宣布即刻對歐帕妮普處以「暫時停賽（Provisional Suspension）」。這項禁令意味著，歐帕妮普在本屆亞運期間，將被全面剝奪參加任何正式比賽、官方訓練、戰術指導及其他與大會相關活動的權利。根據ITA發布的調查說明，該起檢測樣本是在9月17日歐帕妮普進駐日本名古屋備戰期間，由大會採樣團隊執行的賽外無預警抽檢，後續經實驗室分析呈現不利分析結果（AAF），檢出利尿劑「速尿靈」。在世界反禁藥組織（WADA）發布的官方禁用清單中，「速尿靈」被明確歸類於。該類藥物在國際反禁藥體系中屬於「賽內與賽外皆全時段禁用」的高風險物質。官方與醫學專家指出，此類藥物在臨床上常用於排水消腫，而在競技體育中，則常被違規用於幫助運動員在短時間內極速排出體內水分以降低體重，或者用於稀釋尿液濃度，藉此掩蔽體內其他違禁同化性物質的代謝痕跡。在全案依據世界反禁藥規範（World Anti-Doping Code）以及亞洲奧林匹克理事會（OCA）反禁藥規則完成正式審理之前，歐帕妮普將持續處於停賽狀態。針對這起震撼亞洲體壇的突發事件，ITA特別在法規層面作出澄清：依照國際反禁藥標準作業規程，歐帕妮普享有完整的法定救濟權利：因此，現階段法律與新聞事實的精確定位為「選手A樣本呈現陽性，依法執行暫時停賽程序」，在B樣本結果出爐或聽證程序召開前，尚未進入最終禁賽週期的裁決階段。歐帕妮普是近年國際羽壇備受矚目的超級新星，球風兼具細膩手感與靈活跑動。年僅19歲的她目前世界排名已高居第18位，本季在BWF世界巡迴賽表現亮眼，先後殺進印尼大師賽（Super 500）與奧爾良大師賽（Super 300）的單打決賽，並闖進泰國公開賽4強，被泰國羽協視為依瑟儂（Ratchanok Intanon）之後最核心的接班王牌。亞奧理事會（OCA）證實，歐帕妮普在停賽令生效前，尚未在本屆名古屋亞運有過任何出賽紀錄。然而，這項禁令對泰國羽球代表團造成了立即性的毀滅性打擊。泰國女團原定於今（22）日登場的女子團體8強淘汰賽中硬碰奪冠大熱門中國代表隊。依照原先推演，歐帕妮普預計出任球隊第2或第3單打，承擔對抗中國隊單打防線的關鍵任務。在賽前不到24小時陣前折將，迫使泰國教練團必須在極度倉促的情況下全面重組排點，面對整體戰力極其雄厚、擁有世界頂尖梯隊的中國隊，泰國女團的晉級之路無疑雪上加霜。歐帕妮普的違規案，也宣告本屆愛知・名古屋亞運的全面反禁藥檢測正式亮起紅燈。亞洲奧林匹克理事會（OCA）在本屆賽會期間，全面委託獨立專業機構ITA負責設計並執行整套反禁藥計畫。整個亞運賽期預計將採集高達，檢測範疇橫跨賽內（In-Competition）與賽外（Out-of-Competition），並由日本反禁藥機構（JADA）動員龐大專業人力在各競賽場館與選手村協同採樣，所有樣本皆直送獲得WADA正式認證的東京反禁藥實驗室進行高精度光譜分析。