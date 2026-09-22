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綠營支持者容易犯老毛病

藍營主打市政成績和治理能力

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期掃街掀起「洋流」，國民黨台北市議員鍾沛君昨（21）日對此表示，她不否認「洋流」的真實性，也承認這股聲勢確實炒熱選舉氣氛、凝聚綠營支持者；但她觀察，這目前比較像是大罷免後民進黨基本盤重新集結形成的政治浪潮，尚未成為跨黨派擴張的「社會海嘯」。鍾沛君指出，信義市場平安餐會上，沈伯洋、蔣萬安先後到場，現場桌次早已排定，藍綠都沒有動員空間，「畫面會說話」。鍾沛君昨發文指出，信義市場平安餐會是為了土地公聖誕千秋舉辦，與會者包括攤商、家人及地方仕紳，沈伯洋、蔣萬安先後抵達，成為媒體關注的人氣比拼場景。鍾沛君指出，現場桌次早已排定，藍綠都沒有動員空間。鍾沛君表示，她不否認沈伯洋確實炒熱選舉氣氛，「洋流」這個簡單好記、容易擴散的名稱，聚集原本零散的支持者，產生「這局可以打」的參與感。鍾沛君指出，「洋流」打破選情冷感、凝聚民進黨支持者，也讓媒體開始以競爭選區的角度報導台北市。鍾沛君表示，綠營支持者只要過度興奮，老毛病就會出現，把基本盤誤認為全民，恣意在網路上出征異溫層、攻擊對手家人，讓人產生熟悉的大罷免既視感。社群平台上聲量極大、活動現場情緒極高，支持者彼此感染，容易產生「整個社會都跟我站在一起」的感覺。鍾沛君提到，會參加掃街造勢的往往是高度政治參與者，但真正決定台北市長選舉的，通常是不會每天留言、沒有參加每場活動，甚至到選前最後2週才開始認真比較的中間選民。鍾沛君表示，她不會說「洋流」是假的，但目前比較像大罷免後民進黨基本盤重新集結所形成的政治浪潮，而不是已經完成跨黨派擴張的社會海嘯。民進黨現在是在把基本盤的溫度做高，國民黨則要把市政成績與候選人的治理能力講清楚。鍾沛君認為，最後決定選舉的，不是哪一場直播有6千則留言，而是市民在投票那一天，願不願意把台北市未來4年交給候選人。民進黨要自嗨她沒有意見，但她不會花時間大讚蔣萬安吸珍奶很有台灣味，或穿夾腳拖很英俊迷人。