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▲林佾葳此役主投5局連續解決10名打者，韓國強打金倒永賽後坦言「韓職沒有這種類型」，打線前半場完全被壓制。（圖／記者朱永強攝影）

2026愛知・名古屋亞運棒球台韓大戰，中華隊雖以0：5不敵韓國，但20歲合作金庫右投林佾葳卻一戰成名。這名從未打過職棒的業餘小將先發5局，只被敲1支安打、送出1次保送與2次三振，唯一失分還是因守備失誤形成的非自責分，幾乎讓韓國整條KBO職業打線找不到破解方法，連陣中明星強打金倒永都認證球很難打，而賽後韓媒甚至直呼韓國「差點釀成大慘案」，並認為以林佾葳展現出的控球與球路品質，完全有資格被KBO球團用亞洲外援名額網羅。韓國權威體育媒體《體育朝鮮》在賽後直言若非中華隊在2局出現守備失誤奉送分數，林佾葳極有可能以「5局無失分」的完美姿態退場，甚至直接用「韓國差點釀成大慘案」來形容這場令人冷汗直流的險勝。《體育朝鮮》進一步分析指出，林佾葳雖然年僅20歲且身處業餘成棒，但他展現出的控球進壘點、速差掌控與球路位移，「已經達到極為罕見的高成熟度」，更直接公開建言：「以林佾葳所展現出的投球水準，若未來以亞洲外援身分加盟KBO球團，表現絕對不會遜色。」這項評價具備極高的實質份量。由於KBO近年全面導入亞洲外援名額制度，台灣左投王彥程本季在韓華鷹隊勇奪11勝的成功模式，已在韓國職棒界掀起引進台灣投手的熱潮；如今林佾葳在國家隊主力打者面前投出生涯代表作，已正式進入韓國球探的深度雷達中。被譽為韓國新生代重砲代表、本場擔任開路先鋒第1棒的金倒永，在前3個打席面對林佾葳時完全找不到出棒節奏，吞下三振並兩度擊出飛球出局，直到第8局面對中華隊後援投手時才擊出個人首支二壘安打。金倒永賽後受訪時神情凝重地坦言：「林佾葳的投球機制與進壘軌跡，，坦白說跟我非常合不來。」他更直言，這場比賽打線在前5局幾乎全靠先發投手郭彬硬撐，「下一次我們打者必須更努力，不能總是把贏球的責任全丟給投手群。」面對全職棒明星規格的韓國隊，林佾葳用5局僅挨1安的亮眼內容，證明了業餘成棒孕育出的頂尖投手，在高壓的國際一級戰場上同樣具備封鎖韓職明星打線的宰制力。對於2024年在中職選秀會上名落孫山的林佾葳而言，這場愛知名古屋亞運的台韓大戰，毫無疑問是他棒球生涯含金量最高的一張成績單。賽後林佾葳表示，期盼將這場寶貴的實戰經驗化為養分，成為明年再次叩關職棒選秀的最強證明。