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聯發科表示，該平台同時強調低功耗設計，可協助裝置製造商打造更輕薄、無風扇的產品，並兼顧全天候電池續航力。
NPU達55 TOPS 支援Gemini Intelligence
AI運算方面，Dimensity CX C10 Max搭載聯發科技NPU 890，AI效能最高可達55 TOPS，讓新一代Googlebook具備更主動、智慧的AI服務能力。聯發科指出，NPU 890延續其從邊緣運算到雲端的AI技術布局，並針對Google Gemini Intelligence功能進行設計，除了提升AI回應速度，也能透過裝置端運算強化使用者隱私。
聯發科資深副總經理暨數據中心與運算事業群總經理Vince Hu表示，Dimensity CX C10 Max是為下一波智慧運算需求打造，結合旗艦效能與高能效運算技術，在提升使用體驗的同時兼顧電池續航力；隨著運算能力延伸至Googlebook，也進一步展現聯發科在Android運算領域的布局，並延續與Google的合作關係。
3200萬畫素AI-ISP 強化視訊與內容創作
影像方面，Dimensity CX C10 Max整合Imagiq 1090 ISP，支援最高3200萬畫素相機感測器，並透過AI-ISP提供HDR影片拍攝、流暢變焦、電影級畫面及持續自動對焦等功能。
聯發科表示，相關影像能力可應用於視訊通話、直播及內容創作，進一步提升畫面清晰度與沉浸式體驗。
Wi-Fi 7上看7.3Gbps 支援藍牙6.0
連線功能方面，Dimensity CX C10 Max支援Wi-Fi 7，最高傳輸速度達7.3Gbps，即使處於無線訊號較為壅塞的環境，也能為影音串流、檔案下載及視訊會議提供高速連線。此外，平台也支援雙引擎藍牙6.0，可強化無線周邊與音訊設備的連線效率。
聯發科表示，Dimensity CX C10 Max整合全大核CPU、11核心GPU，以及具備Agentic AI加速能力的NPU，鎖定高強度運算需求，提供高速多工處理能力，進一步提升Googlebook的生產力與AI應用體驗。