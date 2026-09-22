美股4大指數前一交易日全面收漲，台股今（22）日開高走高，以47981點開出，上漲262點，盤中漲勢持續擴大，一度大漲882.69點，至48601.53點，AI權值股同步走強，帶動市場多頭氣勢升溫。 我是廣告 請繼續往下閱讀 台積電（2330）今日開盤上漲25元，以2505元開出，盤中進一步上漲30元至2510元，漲幅1.21%；鴻海（2317）上漲2元至252元；聯發科（2454）大漲340元至5350元；廣達（2382）上漲4元至348.5元；長榮（2603）則上漲1元至243元。 美股4大指數全面收紅 費半大漲逾4% 美股主要指數前一交易日全面上漲，道瓊工業指數終場上漲366.19點，收52048.83點；標普500指數上漲114.20點，收7764.70點；那斯達克指數上漲599.55點，收27122.09點；費城半導體指數大漲511.49點，收12433.17點。 ※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。 相關新聞 台股信心回來了！國泰金調查樂觀指數升49.1 79%民眾憂通膨超2%川習會24日登場！台股「開平盤」漲至47207點 台積電開低走高美Fed升息後台股怎麼走？法人揭26年歷史數據 3大後市指標一次看台股股王信驊董座林鴻明台大開講 給學弟妹3階段職涯選擇建議 吳紹瑜編輯記者《今日新聞》新聞一部財經生活中心主任，曾任《蘋果日報》、《TVBS新聞網》政治線記者，也長期關注教文、衛福等部會政策。期許新聞媒體不只是傳遞訊息的媒介，更是時代的記錄者、公共利益的守護者，我相信新聞的力量...作品集 台股台積電聯發科長榮