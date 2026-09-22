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9月12日對洛磯 ：單場擊出3支安打，重拾擊球手感。





：單場擊出3支安打，重拾擊球手感。 9月18日對白襪 ：單場5打數4安打，包括個人本季第10號全壘打，展現雙位數重砲威力。





：單場5打數4安打，包括個人本季第10號全壘打，展現雙位數重砲威力。 9月22日對國民：單場5打數3安打，連續敲出2支二壘安打痛擊對手。





底特律老虎「台灣怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee）今（22）日再度打出代表作，先發第2棒、鎮守三壘，單場5打數敲出3支安打，包括2支二壘安打，貢獻1分打點，幫助老虎以9：2擊敗國民。李灝宇本季安打數推進至83支，持續刷新台灣旅美打者單季紀錄，也獨居23歲以下亞洲球員單季安打榜第2名。排在他前面的，正是2018年新人球季敲出93安的大谷翔平（Shohei Ohtani）；老虎例行賽還剩5場，李灝宇距離追平只差10支安打，至少單場須繳出2安打表現。李灝宇今年在大聯盟的表現，已經徹底脫離了單純與台灣前輩比較的維度，而是直接躍升至整個亞洲棒球史的視野。韓媒日前在盤點亞洲年輕野手表現時便曾撰文指出，李灝宇在敲出第78安、正式超越匹茲堡海盜韓籍內野手裴智桓於2023年創下的77安紀錄後，就已經穩穩登上大聯盟23歲以下亞洲打者單季安打數的歷史第2名。放眼大聯盟百餘年歷史，在23歲以前能夠於大聯盟賽場站穩腳步並繳出大量安打的亞洲打者屈指可數。目前矗立於榜首的，正是大谷翔平於2018年以「二刀流」旋風席捲大聯盟時所立下的標竿。當年23歲的大谷在菜鳥球季出賽104場，累積93支安打、22發全壘打、61分打點，打擊三圍高達.285／.361／.564（OPS .925），最終毫無懸念奪下美聯新人王。然而，這項追趕任務最嚴苛的考驗在於剩餘的比賽時間。老虎隊在打完與國民隊的系列賽首戰後，2026年例行賽賽程僅剩下最後5場比賽，包含接下來對戰國民的2場、以及最後與海盜展開的3連戰，所有賽程皆坐鎮底特律主場聯信球場（Comerica Park）進行。李灝宇若想在最後5場比賽中追平大谷翔平的93安紀錄，必須在最後這波主場戰役中補上整整10支安打，換算下來；若想一舉超車大谷、獨占亞洲U23單季安打王寶座，則需要敲出11安。李灝宇今日的單場3安，是他進入9月擴編衝刺期以來的第3次「猛打賞」演出：從9月18日到21日的這4場比賽中，李灝宇瘋狂掃出多達9支安打，平均每場安打產量高達2.25支。雖然李灝宇整季累積打擊率為穩健的.268，要在最後5場維持每場接近猛打賞的產出難度極高，但這波在季末全面爆發的打擊節奏，正是他持續向歷史紀錄叩關的最大本錢。