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大聯盟9/22日賽事戰報（持續更新完場賽事）

客隊 主隊 比分 勝投 敗投 救援成功 華盛頓國民 底特律老虎 2：9 凱德·蒙特羅（Keider Montero, 10-9） DJ·赫茲（DJ Herz, 0-1） -

時間 客隊 主隊 先發投手對決（客 vs 主） 賠率盤口 大小分（O/U） 01:05 坦帕灣光芒 紐約洋基 尼克·馬丁尼茲（Nick Martinez）vs 卡洛斯·羅棟（Carlos Rodon） 洋基 -131 7 06:35 多倫多藍鳥 巴爾的摩金鶯 麥斯·薛澤（Max Scherzer）vs 克里斯·巴希特（Chris Bassitt） 金鶯 -122 7.5 06:40 密爾瓦基釀酒人 費城費城人 達斯汀·梅（Dustin May）vs 查克·惠勒（Zack Wheeler） 費城人 -137 7 06:40 聖路易紅雀 匹茲堡海盜 安德烈·帕蘭特（Andre Pallante）vs 賈雷德·瓊斯（Jared Jones） 海盜 -155 7 06:40 華盛頓國民 底特律老虎 傑克森·肯特（Jackson Kent）vs 德魯·安德森（Drew Anderson） 老虎 -156 8 06:45 克里夫蘭守護者 波士頓紅襪 帕克·梅西克（Parker Messick）vs 佩頓·托爾（Payton Tolle） 紅襪 -132 7 07:05 坦帕灣光芒 紐約洋基 德魯·拉斯穆森（Drew Rasmussen）vs 麥斯·佛里德（Max Fried） 洋基 -142 6.5 07:15 辛辛那提紅人 亞特蘭大勇士 布蘭登·威廉森（Brandon Williamson）vs JR·里奇（JR Ritchie） 勇士 -192 9.5 07:40 芝加哥白襪 堪薩斯市皇家 安東尼·凱（Anthony Kay）vs 丹尼爾·林奇四世（Daniel Lynch IV） 白襪 -120 8 07:40 邁阿密馬林魚 芝加哥小熊 詹森·姜克（Janson Junk）vs 凱文·高斯曼（Kevin Gausman） 小熊 -224 - 08:05 紐約大都會 德州遊騎兵 尚恩·馬奈亞（Sean Manaea）vs 麥肯齊·戈爾（MacKenzie Gore） 遊騎兵 -149 7.5 08:40 亞利桑那響尾蛇 科羅拉多落磯 麥可·索羅卡（Michael Soroka）vs 凱爾·弗里蘭（Kyle Freeland） 響尾蛇 -199 11 09:40 洛杉磯天使 運動家 菊池雄星（Yusei Kikuchi）vs 布雷迪·巴索（Brady Basso） 運動家 -110 9.5 09:40 休士頓太空人 西雅圖水手 克里斯蒂安·哈維爾（Cristian Javier）vs 羅根·吉爾伯特（Logan Gilbert） 水手 -150 7.5 09:45 明尼蘇達雙城 舊金山巨人 塔吉·布拉德利（Taj Bradley）vs 安東尼·莫利納（Anthony Molina） 雙城 -135 7.5 10:10 聖地牙哥教士 洛杉磯道奇 麥可·金（Michael King）vs 山本由伸（Yoshinobu Yamamoto） 道奇 -122 8

效力於底特律老虎隊的台灣旅美強打李灝宇手感持續發燙！在台灣時間22日老虎隊主場迎戰華盛頓國民隊的比賽中，李灝宇擔任先發第2棒、鎮守三壘，全場5個打數狂敲3支安打，演出大聯盟生涯精采的「猛打賞」，其中包括2支二壘安打。李灝宇不僅跑回1分、貢獻1分打點，賽後更將本季安打數推升至第83支，幫助老虎隊終場以9：2大勝國民隊。李灝宇在一局下半首打席就展現重砲本色，在球數落後下逮中一顆時速92.7英里的四縫線速球，以高達101.9英里的擊球初速，掃成深遠的中右外野場地規則二壘安打，率先替老虎隊打下第1分。隨後，他更抓準對手守備失誤機警跑回本壘，單局替球隊攻下2分奠定勝基。後續打席李灝宇攻勢不斷，先後在國民先發左投赫茲（DJ Herz）與後援投手格雷（Josiah Gray）手中各敲出一支長打與安打。總計李灝宇本場5打數敲出3安打（包含2支二壘安打），跑回1分並有1分打點，沒有吞下任何三振。本場比賽過後，李灝宇的打擊率上升至2成68，整體攻擊指數（OPS）來到.757，持續改寫菜鳥年的亮眼成績單。除了李灝宇的穿針引線，老虎打線本場火力全開，全場狂掃12支安打，並轟出3發全壘打徹底摧毀國民防線。4局下，巴耶茲（Javier Báez）敲出一發飛行距離達426英尺的中左外野兩分砲，將比分拉開至4：0；5局下老虎攻勢再起，馬爾傑里（Ben Malgeri）先是扛出一發三分彈，隨後托克森（Spencer Torkelson）也補上一記兩分砲，單局狂灌5分大局，將領先優勢擴大至9：0。國民隊僅在8局上靠著莫拉雷斯（Yohandy Morales）的代打兩分砲破蛋，終場無力回天。老虎隊第二任投手蒙特羅（Keider Montero）後援4局僅被敲1安、無失分並送出5次三振，收下個人本季第10勝（10勝9敗）。李灝宇在此役賽前已累積80支安打、10轟、45分打點，其中單季10轟早已改寫台灣球員在大聯盟的單季全壘打紀錄。今日再度繳出「猛打賞」優異表現後，正式進帳本季第81、82與第83支安打，賽季二壘安打數也來到第18支，各項進攻數據持續在高檔盤旋，展現出台灣新一代強打在大聯盟站穩先發的頂尖實力。