效力於底特律老虎隊的台灣旅美強打李灝宇手感持續發燙！在台灣時間22日老虎隊主場迎戰華盛頓國民隊的比賽中，李灝宇擔任先發第2棒、鎮守三壘，全場5個打數狂敲3支安打，演出大聯盟生涯精采的「猛打賞」，其中包括2支二壘安打。李灝宇不僅跑回1分、貢獻1分打點，賽後更將本季安打數推升至第83支，幫助老虎隊終場以9：2大勝國民隊。
首局擊球初速破百英里 單場兩度敲二壘安打建功
李灝宇在一局下半首打席就展現重砲本色，在球數落後下逮中一顆時速92.7英里的四縫線速球，以高達101.9英里的擊球初速，掃成深遠的中右外野場地規則二壘安打，率先替老虎隊打下第1分。隨後，他更抓準對手守備失誤機警跑回本壘，單局替球隊攻下2分奠定勝基。
後續打席李灝宇攻勢不斷，先後在國民先發左投赫茲（DJ Herz）與後援投手格雷（Josiah Gray）手中各敲出一支長打與安打。總計李灝宇本場5打數敲出3安打（包含2支二壘安打），跑回1分並有1分打點，沒有吞下任何三振。本場比賽過後，李灝宇的打擊率上升至2成68，整體攻擊指數（OPS）來到.757，持續改寫菜鳥年的亮眼成績單。
老虎打線重砲齊發 5局下單局灌進5分奠定勝局
除了李灝宇的穿針引線，老虎打線本場火力全開，全場狂掃12支安打，並轟出3發全壘打徹底摧毀國民防線。4局下，巴耶茲（Javier Báez）敲出一發飛行距離達426英尺的中左外野兩分砲，將比分拉開至4：0；5局下老虎攻勢再起，馬爾傑里（Ben Malgeri）先是扛出一發三分彈，隨後托克森（Spencer Torkelson）也補上一記兩分砲，單局狂灌5分大局，將領先優勢擴大至9：0。
國民隊僅在8局上靠著莫拉雷斯（Yohandy Morales）的代打兩分砲破蛋，終場無力回天。老虎隊第二任投手蒙特羅（Keider Montero）後援4局僅被敲1安、無失分並送出5次三振，收下個人本季第10勝（10勝9敗）。
持續刷新台灣球員紀錄 本季第83安昂首達陣
李灝宇在此役賽前已累積80支安打、10轟、45分打點，其中單季10轟早已改寫台灣球員在大聯盟的單季全壘打紀錄。今日再度繳出「猛打賞」優異表現後，正式進帳本季第81、82與第83支安打，賽季二壘安打數也來到第18支，各項進攻數據持續在高檔盤旋，展現出台灣新一代強打在大聯盟站穩先發的頂尖實力。
大聯盟9/22日賽事戰報（持續更新完場賽事）
MLB 明日賽程與先發投手對決（2026年9月23日）
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李灝宇在一局下半首打席就展現重砲本色，在球數落後下逮中一顆時速92.7英里的四縫線速球，以高達101.9英里的擊球初速，掃成深遠的中右外野場地規則二壘安打，率先替老虎隊打下第1分。隨後，他更抓準對手守備失誤機警跑回本壘，單局替球隊攻下2分奠定勝基。
後續打席李灝宇攻勢不斷，先後在國民先發左投赫茲（DJ Herz）與後援投手格雷（Josiah Gray）手中各敲出一支長打與安打。總計李灝宇本場5打數敲出3安打（包含2支二壘安打），跑回1分並有1分打點，沒有吞下任何三振。本場比賽過後，李灝宇的打擊率上升至2成68，整體攻擊指數（OPS）來到.757，持續改寫菜鳥年的亮眼成績單。
老虎打線重砲齊發 5局下單局灌進5分奠定勝局
除了李灝宇的穿針引線，老虎打線本場火力全開，全場狂掃12支安打，並轟出3發全壘打徹底摧毀國民防線。4局下，巴耶茲（Javier Báez）敲出一發飛行距離達426英尺的中左外野兩分砲，將比分拉開至4：0；5局下老虎攻勢再起，馬爾傑里（Ben Malgeri）先是扛出一發三分彈，隨後托克森（Spencer Torkelson）也補上一記兩分砲，單局狂灌5分大局，將領先優勢擴大至9：0。
國民隊僅在8局上靠著莫拉雷斯（Yohandy Morales）的代打兩分砲破蛋，終場無力回天。老虎隊第二任投手蒙特羅（Keider Montero）後援4局僅被敲1安、無失分並送出5次三振，收下個人本季第10勝（10勝9敗）。
持續刷新台灣球員紀錄 本季第83安昂首達陣
李灝宇在此役賽前已累積80支安打、10轟、45分打點，其中單季10轟早已改寫台灣球員在大聯盟的單季全壘打紀錄。今日再度繳出「猛打賞」優異表現後，正式進帳本季第81、82與第83支安打，賽季二壘安打數也來到第18支，各項進攻數據持續在高檔盤旋，展現出台灣新一代強打在大聯盟站穩先發的頂尖實力。
大聯盟9/22日賽事戰報（持續更新完場賽事）
|客隊
|主隊
|比分
|勝投
|敗投
|救援成功
|華盛頓國民
|底特律老虎
|2：9
|凱德·蒙特羅（Keider Montero, 10-9）
|DJ·赫茲（DJ Herz, 0-1）
|-
|時間
|客隊
|主隊
|先發投手對決（客 vs 主）
|賠率盤口
|大小分（O/U）
|01:05
|坦帕灣光芒
|紐約洋基
|尼克·馬丁尼茲（Nick Martinez）vs 卡洛斯·羅棟（Carlos Rodon）
|洋基 -131
|7
|06:35
|多倫多藍鳥
|巴爾的摩金鶯
|麥斯·薛澤（Max Scherzer）vs 克里斯·巴希特（Chris Bassitt）
|金鶯 -122
|7.5
|06:40
|密爾瓦基釀酒人
|費城費城人
|達斯汀·梅（Dustin May）vs 查克·惠勒（Zack Wheeler）
|費城人 -137
|7
|06:40
|聖路易紅雀
|匹茲堡海盜
|安德烈·帕蘭特（Andre Pallante）vs 賈雷德·瓊斯（Jared Jones）
|海盜 -155
|7
|06:40
|華盛頓國民
|底特律老虎
|傑克森·肯特（Jackson Kent）vs 德魯·安德森（Drew Anderson）
|老虎 -156
|8
|06:45
|克里夫蘭守護者
|波士頓紅襪
|帕克·梅西克（Parker Messick）vs 佩頓·托爾（Payton Tolle）
|紅襪 -132
|7
|07:05
|坦帕灣光芒
|紐約洋基
|德魯·拉斯穆森（Drew Rasmussen）vs 麥斯·佛里德（Max Fried）
|洋基 -142
|6.5
|07:15
|辛辛那提紅人
|亞特蘭大勇士
|布蘭登·威廉森（Brandon Williamson）vs JR·里奇（JR Ritchie）
|勇士 -192
|9.5
|07:40
|芝加哥白襪
|堪薩斯市皇家
|安東尼·凱（Anthony Kay）vs 丹尼爾·林奇四世（Daniel Lynch IV）
|白襪 -120
|8
|07:40
|邁阿密馬林魚
|芝加哥小熊
|詹森·姜克（Janson Junk）vs 凱文·高斯曼（Kevin Gausman）
|小熊 -224
|-
|08:05
|紐約大都會
|德州遊騎兵
|尚恩·馬奈亞（Sean Manaea）vs 麥肯齊·戈爾（MacKenzie Gore）
|遊騎兵 -149
|7.5
|08:40
|亞利桑那響尾蛇
|科羅拉多落磯
|麥可·索羅卡（Michael Soroka）vs 凱爾·弗里蘭（Kyle Freeland）
|響尾蛇 -199
|11
|09:40
|洛杉磯天使
|運動家
|菊池雄星（Yusei Kikuchi）vs 布雷迪·巴索（Brady Basso）
|運動家 -110
|9.5
|09:40
|休士頓太空人
|西雅圖水手
|克里斯蒂安·哈維爾（Cristian Javier）vs 羅根·吉爾伯特（Logan Gilbert）
|水手 -150
|7.5
|09:45
|明尼蘇達雙城
|舊金山巨人
|塔吉·布拉德利（Taj Bradley）vs 安東尼·莫利納（Anthony Molina）
|雙城 -135
|7.5
|10:10
|聖地牙哥教士
|洛杉磯道奇
|麥可·金（Michael King）vs 山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）
|道奇 -122
|8