斯里蘭卡北部賈夫納（Jaffna）一處火葬場擴建工程，去年2月意外發現人骨，隨即喊停工程，開始分階段的挖掘工作。截至今年8月已完成第3階段挖掘，共發現572人的骨骸。
根據《BBC》報導，這處亂葬崗位於切曼尼（Chemmani），現場除了大量骨骸，也找到手鐲、書包和嬰兒奶瓶等物品，顯示死者可能包括婦女及年幼孩童。
據悉，這並不是切曼尼第一次出現亂葬崗。1990年代末，1名因姦殺泰米爾族少女而被判刑的士兵，就曾在法庭上指稱，約有300至400名遭殺害的人被埋在這一帶。
值得注意的是，斯里蘭卡內戰從1983年持續至2009年，政府軍與泰米爾伊拉姆猛虎解放組織（LTTE）長期交戰，這場26年的衝突造成大量傷亡，也留下數以萬計的失蹤人口。
斯里蘭卡人權委員會調查切曼尼遺址時表示，目前不能斷言死因，但初步看來，這些遺骸被埋葬的方式，不符合當地宗教的葬俗傳統，大部分遺骸被發現時都赤身裸體，緊密堆疊在一起，埋在地表下僅1-2公尺處，這些跡象都值得進一步調查是否涉及非法殺害。
目前所有遺骨都先由賈夫納大學法醫部門保管，準備進行DNA及法醫鑑定，考古團隊預計9月底向法院提交階段性報告。
儘管斯里蘭卡政府表示會配合調查，但失蹤者家屬及泰米爾人權團體，仍強力要求以獨立、透明的方式，追查死者身分及死因，對他們而言，切曼尼挖到的東西，不僅僅是考古發現，更可能是等待數十年的答案。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
我是廣告 請繼續往下閱讀
據悉，這並不是切曼尼第一次出現亂葬崗。1990年代末，1名因姦殺泰米爾族少女而被判刑的士兵，就曾在法庭上指稱，約有300至400名遭殺害的人被埋在這一帶。
值得注意的是，斯里蘭卡內戰從1983年持續至2009年，政府軍與泰米爾伊拉姆猛虎解放組織（LTTE）長期交戰，這場26年的衝突造成大量傷亡，也留下數以萬計的失蹤人口。
斯里蘭卡人權委員會調查切曼尼遺址時表示，目前不能斷言死因，但初步看來，這些遺骸被埋葬的方式，不符合當地宗教的葬俗傳統，大部分遺骸被發現時都赤身裸體，緊密堆疊在一起，埋在地表下僅1-2公尺處，這些跡象都值得進一步調查是否涉及非法殺害。
目前所有遺骨都先由賈夫納大學法醫部門保管，準備進行DNA及法醫鑑定，考古團隊預計9月底向法院提交階段性報告。
儘管斯里蘭卡政府表示會配合調查，但失蹤者家屬及泰米爾人權團體，仍強力要求以獨立、透明的方式，追查死者身分及死因，對他們而言，切曼尼挖到的東西，不僅僅是考古發現，更可能是等待數十年的答案。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110