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支持度35.1%對28.7% 和前次調查相比出現大反轉

看好度差17.5個百分點 竹北差距30.5個百分點

政黨傾向分析：民眾黨支持者47.2%挺鄭、28.5%挺徐

60歲以下鄭朝方多數領先 60歲以上徐欣瑩較高

竹北支持度46.4%對24.2% 部分偏鄉樣本數較少

鄭朝方回應：持續用做事讓政績超越政黨

年代民調中心昨（21）日公布2026新竹縣長選戰最新民調，民進黨參選人鄭朝方支持度35.1%，國民黨參選人徐欣瑩28.7%，無黨籍朱定瑀2.8%，鄭、徐相差6.4個百分點；與6月前次調查徐欣瑩32.3%、鄭朝方30.5%相比，2人支持度排序出現變化。至於「看好誰當選？」，鄭朝方獲39.9%、徐欣瑩22.4%，差距達17.5個百分點。不過，支持度仍有29.2%尚未決定，看好度也有35.8%未表態，顯示仍有相當比例選民未做選擇。年代民調中心詢問受訪者，今年底新竹縣長選舉，在民進黨鄭朝方、國民黨徐欣瑩、無黨籍朱定瑀三人中，比較支持誰擔任新竹縣長？結果顯示，鄭朝方獲35.1%支持、徐欣瑩28.7%、朱定瑀2.8%，另有4.2%表示不投票或投廢票，29.2%不知道或尚未決定。若與年代6月公布的前次調查相比，當時徐欣瑩支持度32.3%、鄭朝方30.5%，徐領先1.8個百分點；這次則是鄭朝方35.1%、徐欣瑩28.7%，鄭增加4.6個百分點，徐減少3.6個百分點，2人支持度排序因此出現變化。至於在「誰比較可能當選？」的看好度方面，39.9%受訪者看好鄭朝方、22.4%看好徐欣瑩、1.8%看好朱定瑀，另有35.8%不知道或尚未決定，鄭、徐差距為17.5個百分點。若進一步觀察各鄉鎮市，鄭朝方在13個行政區中，有8地看好度高於徐欣瑩，分別為竹北、竹東、新埔、關西、新豐、寶山、橫山及芎林；徐欣瑩則在峨眉、五峰、北埔、尖石及湖口等5地較高。其中，全縣最大票倉竹北市，有48.4%看好鄭朝方當選、17.9%看好徐欣瑩，差距30.5個百分點；芎林鄉為54.4%對9.4%，寶山鄉則為53.7%對20.0%。另外，政黨傾向交叉分析顯示，鄭朝方獲82%民進黨支持者支持，也有14.9%國民黨支持者、47.2%民眾黨支持者及20%無政黨傾向選民表態支持。徐欣瑩方面，獲72.4%國民黨支持者支持，另有28.5%民眾黨支持者及13.3%無政黨傾向選民支持；朱定瑀則獲12.4%民眾黨支持者支持。年齡交叉分析方面，20至29歲受訪者中，鄭朝方34.3%、徐欣瑩15.1%；30至39歲為39.2%對28.8%；40至49歲為37.2%對22.8%。在60歲以上族群，則是徐欣瑩36.7%高於鄭朝方30.3%。相關交叉數據顯示，不同年齡層支持結構仍有明顯差異。鄉鎮市支持度方面，鄭朝方在竹北市獲46.4%、徐欣瑩24.2%；寶山鄉鄭朝方53.7%、徐欣瑩23.5%；芎林鄉38.0%對21.6%；新豐鄉則為32.8%對23.1%。徐欣瑩則在竹東、新埔、關西、峨眉、五峰、橫山、北埔、尖石及湖口等地支持度高於鄭朝方。其中竹東為徐27.0%、鄭26.0%；新埔徐30.1%、鄭28.8%；湖口則是徐37.6%、鄭31.4%。不過，部分偏鄉有效樣本數較少，例如五峰僅8份、峨眉10份、北埔及尖石各16份，因此個別鄉鎮的數字較容易受到抽樣波動影響，解讀結果時仍需留意。本次民調由年代民調中心執行，調查時間為9月16日至18日，對象為設籍新竹縣、年滿20歲以上民眾，採電話訪問，共完成1069份有效樣本；在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。調查採分層隨機抽樣，並依新竹縣20歲以上人口的性別、年齡及鄉鎮市人口結構進行統計加權。對於最新民調結果，鄭朝方表示，民調顯示新竹縣民「對會做事、有政績才有感」，對於操作政黨對立以及抹黑的選舉過程則「無感」。鄭朝方強調，團隊會持續用做事，讓政績超越政黨，爭取更多縣民的認同與支持，「讓大家來做選擇」。