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舒力基下周影響台灣 AI模式示警恐登陸

▲歐洲傳統模式（左）、 AI 模式（右）針對舒力基颱風生成後路徑，預測較為分歧，不過都會影響台灣。（圖／賈新興提供）

舒力基恐達強颱 太平洋高壓成路徑關鍵

▲中秋連假有「秋老虎」，全天晴朗穩定為主，但下周開工後，舒力基颱風可能帶來明顯降雨。（圖／賈新興提供）

中秋連假「秋老虎」發威，全台天氣以晴朗炎熱、少雨為主，但颱風會是下周開工後的天氣焦點，氣象專家賈新興表示，菲律賓東方熱帶擾動91W，預計周四、周五（9月24日至9月25日）增強為「舒力基」颱風，路徑可能通過巴士海峽，也不排除接近甚至登陸台灣，預估下周二至下周四（9月29日至10月1日）影響台灣。賈新興指出，菲律賓東方的熱帶擾動91W，預計周四、周五有機會增強為舒力基颱風，路徑將沿著高壓邊緣往「西北」移動；歐洲傳統模式預測，舒力基颱風會在下周來到台灣東南方，並持續往西北通過巴士海峽機率較高。而 AI 模式預測較不樂觀，舒力基颱風生成後，往西北的角度較大，可能會直接來到台灣東北部，再轉往西移動，中心有登陸台灣的可能；上述兩個路徑，都將在下周二至下周四，替台灣帶來風雨影響。賈新興說明，舒力基颱風生成後，整體發展條件還不錯，因此在海面上強度可以來到中颱以上，甚至達到強颱；「太平洋高壓勢力強度」以及「太平洋高壓向西延伸的幅度」，將會是最後決定路徑的關鍵。至於中秋連假天氣，賈新興提及，4天連假都是「秋老虎」的天氣型態，全台天氣以晴朗穩定為主，白天中午體感微熱、陽光露臉，僅山區午後有零星短暫陣雨；今天至周四，各地也是多雲到晴，要注意新竹以南山區，午後會有對流降雨。