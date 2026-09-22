瘦瘦針（GLP-1）風潮席捲美國！隨著當地使用人數暴增近 4 倍，民眾打針後食量與零食需求銳減，導致洋芋片與可樂等零食巨頭面臨數百億美元品牌價值損失。面對民眾少吃零食帶來的營收衝擊，美國好市多（Costco）與沃爾瑪迅速應變，好市多更順勢推出「線上減重門診」服務闢財路！不過該醫療服務僅限美國，台灣好市多暫未引進。
🟡美國打瘦瘦針人數增四倍！洋芋片可樂賣不動
根據外媒《Food Dive》引述研調機構數據，美國已有約 11% 的成年人使用 GLP-1 減重藥物（瘦瘦針），人數在兩年間翻了近四倍。由於藥物能有效抑制食慾，民眾打針後食量顯著減少，更幾乎不再吃洋芋片與手搖可樂等零食，導致百事可樂（PepsiCo）、樂事（Lay's）、多力多滋（Doritos）等全球前百大食品品牌面臨高達 730 億美元（約新台幣 2.3 兆元）的品牌價值衝擊風險。
🟡美國民眾打針後食量縮水！零食與超市受挫
摩根士丹利（Morgan Stanley）調查顯示，美國使用瘦瘦針的民眾不僅大幅減少外食與外帶頻率，在超市購買的食物份量與卡路里也明顯縮水。這種消費習慣的轉變，直接衝擊到包含 Kroger、好市多與沃爾瑪等傳統零售與生鮮巨頭在美門市的食品銷售業績，逼得各大連鎖超市與品牌不得不火速調整商品結構，例如推出了超過 80 款專為減重族群設計的高蛋白微波餐點與零食。
🟡危機轉化為全新財路！美國好市多賣減肥藥
面對民眾買菜與零食的金額減少，根據《The Street》報導，美國零售巨頭乾脆將危機轉化為商機！美國好市多（Costco）宣布擴大與醫療平台 Sesame 的合作，讓美國會員能直接在線上預約醫師諮詢，開立 Ozempic（胰妥讚） 或 Wegovy （週纖達）等減重藥物處方，三個月臨床計畫僅需 179 美元（約新台幣 5,700 元）；沃爾瑪也靠著門市藥局販售瘦瘦針帶來爆發性業績成長。不過需特別注意，這類線上減重診所與處方服務目前僅限於美國市場，台灣好市多與醫療法規尚未開放引進。
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根據外媒《Food Dive》引述研調機構數據，美國已有約 11% 的成年人使用 GLP-1 減重藥物（瘦瘦針），人數在兩年間翻了近四倍。由於藥物能有效抑制食慾，民眾打針後食量顯著減少，更幾乎不再吃洋芋片與手搖可樂等零食，導致百事可樂（PepsiCo）、樂事（Lay's）、多力多滋（Doritos）等全球前百大食品品牌面臨高達 730 億美元（約新台幣 2.3 兆元）的品牌價值衝擊風險。
摩根士丹利（Morgan Stanley）調查顯示，美國使用瘦瘦針的民眾不僅大幅減少外食與外帶頻率，在超市購買的食物份量與卡路里也明顯縮水。這種消費習慣的轉變，直接衝擊到包含 Kroger、好市多與沃爾瑪等傳統零售與生鮮巨頭在美門市的食品銷售業績，逼得各大連鎖超市與品牌不得不火速調整商品結構，例如推出了超過 80 款專為減重族群設計的高蛋白微波餐點與零食。
🟡危機轉化為全新財路！美國好市多賣減肥藥
面對民眾買菜與零食的金額減少，根據《The Street》報導，美國零售巨頭乾脆將危機轉化為商機！美國好市多（Costco）宣布擴大與醫療平台 Sesame 的合作，讓美國會員能直接在線上預約醫師諮詢，開立 Ozempic（胰妥讚） 或 Wegovy （週纖達）等減重藥物處方，三個月臨床計畫僅需 179 美元（約新台幣 5,700 元）；沃爾瑪也靠著門市藥局販售瘦瘦針帶來爆發性業績成長。不過需特別注意，這類線上減重診所與處方服務目前僅限於美國市場，台灣好市多與醫療法規尚未開放引進。