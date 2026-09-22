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▲孔尚貞與徐敏亨的婚禮現場照曝光，《換乘戀愛》的製作單位也到場祝賀。（圖／翻攝自IG@jeong_2._.x）

韓國戀綜《換乘戀愛3》的前短道競速滑冰國手孔尚貞，日前公開與外科醫師徐敏亨的婚紗照後，20日發出婚禮現場照宣布結婚消息。節目班底李書璟、李周元、崔昌鎮、李有貞等人也都到現場獻上祝福，就連節目製作單位都到場，還分享現場照表示：「《換乘戀愛》1號結婚情侶。」孔尚貞在今年4月，才發布與徐敏亨拍的婚紗照，甜蜜透露男方瞞著她預約了婚禮現場，兩人已開始準備婚禮的好消息。而在20日，孔尚貞就驚喜發布婚禮現場照，並宣布已與徐敏亨結婚。現場不僅有《換乘戀愛3》的固定班底李書璟、李周元、崔昌鎮、李有貞到場祝賀，就連製作單位也現身，並開心表示：「《換乘戀愛》1號結婚情侶。」為這對新人獻上祝福。事實上，孔尚貞與徐敏亨在2023年登上《換乘戀愛3》時，是一對只交往3個月、已分手6週的前任關係。雖然交往時間不長，但其實雙方一開始是以結婚為前提開始戀愛，但之後卻因價值觀、婚姻觀及性格方面等問題分手。不過在節目中，兩人漸漸把話說開，最後成功復合、並攜手步入禮堂。據悉，孔尚貞的爺爺是台灣人，她是華僑三代，出生時是中華民國國籍，但在2010年入選世青賽國手後，因國籍問題無法出賽，她向韓國政府提出要韓國國籍訴求後，在2011年以優秀運動人才身分獲得韓國國籍。之後她以短道競速滑冰國手身分活躍，還在2014年索契冬季奧運中，勇奪女子3000公尺接力賽的金牌。徐敏亨則畢業於中央大學，是一名外科醫師。