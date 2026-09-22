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伊豆大島48小時狂下832毫米 超過9月平均2.4倍

土石灌進民宅 60多歲女子受困身亡

千葉清除土石也出意外 工人連同重機墜落死亡

颱風遠離仍不能鬆懈 千葉、神奈川土石風險高

今年第25號颱風「杜鵑」重創日本關東及伊豆群島，多地出現破紀錄豪雨，神奈川、千葉接連發生土石崩塌與河川氾濫，目前已造成2人死亡、4人失蹤。伊豆大島48小時累積雨量更高達832毫米，相當於當地9月整月平均雨量的2.4倍以上，刷新觀測史紀錄。儘管颱風逐漸遠離日本，氣象廳警告土壤已吸收大量水分，土石災害風險仍高。根據日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，強烈颱風杜鵑22日上午6時已移至日本東方海面，以每小時45公里速度向東北方向前進。杜鵑中心氣壓970百帕，中心附近最大風速每秒35公尺、最大瞬間風速每秒50公尺；中心東南側150公里及西北側75公里範圍內，仍吹著每秒25公尺以上的暴風。受到杜鵑影響，伊豆群島及關東地區從颱風接近前到通過期間，長時間受到旺盛雨帶籠罩，帶來破紀錄豪雨。東京都大島町21日一度發布最高等級「第5級土石災害特別警報」。伊豆大島48小時累積雨量達832毫米，不僅是當地9月平均整月雨量的2.4倍以上，也創下開始統計以來最高紀錄。關東多地24小時雨量同樣改寫紀錄，包括千葉縣市原市牛久392.5毫米、船橋市345.5毫米、神奈川縣三浦市308毫米，以及東京都江戶川區282.5毫米等，共有8個觀測地點創下有紀錄以來最高24小時雨量。豪雨也導致神奈川、千葉多處山坡崩塌及河川氾濫，其中神奈川三浦半島災情尤其嚴重。神奈川縣橫須賀市長井一丁目21日下午2時左右，一棟2層樓住宅遭土石侵入，一樓幾乎被掩埋。屋內男子當時報警求助，稱「房子快被土石壓垮了」。住在屋內的60多歲女子橫山淳子隨後失聯。警方與消防人員展開搜救後，當晚在住宅內找到橫山，但她已當場確認死亡；與她同住的丈夫則平安無事。距離現場西南方約1公里的長井二丁目，另一棟2層樓住宅也遭山坡土石灌入，住在屋內的一對70多歲夫妻目前仍失去聯絡。三浦市南下浦町上宮田同樣傳出公寓一樓遭土石掩埋，一名20多歲女子失蹤。她與丈夫共同居住，但丈夫事發時疑似人在外面。此外，約2公里外的三浦市初聲町和田也有住宅遭土石侵入，一名30多歲女子失聯。該住宅原本住有一家5口，其餘4人均已確認平安。警方與消防研判，4名失蹤者可能遭土石掩埋，22日持續展開搜索。千葉縣袖浦市川原井則發生救災死亡事故。一名50多歲男性工人21日操作重型機具清除沖到道路上的土石時，連人帶車墜入竹林，最終不治。由於現場周邊曾發生土石崩塌，警方正調查事故發生時的詳細情況。目前這波颱風豪雨已造成神奈川與千葉至少2人死亡、4人失蹤，搜救工作仍在持續。杜鵑目前已逐漸遠離日本，但連日豪雨導致部分地區土壤含水量極高，千葉與神奈川部分區域22日仍維持「第4級土石災害特別警報」。氣象廳提醒，即使雨勢已經停止，也可能發生延遲性的山崩或土石災害，民眾仍須保持高度警戒。此外，日本東北地區22日預估最大風速每秒15公尺、最大瞬間風速可達每秒30公尺；東北及關東沿海仍將持續出現巨浪。氣象廳呼籲民眾除了土石災害，也應留意強風及高浪帶來的危險。