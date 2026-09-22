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從太陽花到大罷免 支持者對民主焦慮匯集洋流

大罷免未果 洋流承接情緒成情感出口

從「反對什麼」轉向「想靠近什麼」 支持者主動參與洋流

民進黨台北市長參選人沈伯洋聲勢看漲，所到之處支持者「洋流」匯集引發熱議，對此臉書粉專「聲量看政治」分析，洋流底下其實流著台灣十多年沒有停過的政治焦慮，從太陽花、青鳥、大罷免，看似不同事件，背後其實都碰到民主程序、國家方向與兩岸關係的混亂與不安，從守住台灣，慢慢走向想像台灣；從反對一件事情，慢慢走向相信一件事情。該粉專指出，如果只看短暫的人潮、搜尋與觀看數，會把「洋流」理解成2026選戰突然冒出的政治現象。但把時間往前拉，從2014的太陽花、2024青鳥到2025大罷免，會發現它底下其實流著十多年累積的公民參與、兩岸焦慮與本土認同蘊底。現在真正該看的，除了洋流還能拓展多大，也要看見它為什麼會在此刻出現。第一，洋流的底下，其實流著台灣十多年沒有停過的政治焦慮。如果只從2026看洋流，很容易把它理解成沈伯洋突然竄起的人氣。但把時間拉回2014年，會發現台灣這十多年幾乎沒有真正離開過對台灣未來民主是否能夠守住的動員焦慮。太陽花、青鳥、大罷免，看似不同事件，背後其實都碰到民主程序、國家方向與兩岸關係的混亂與不安。從2014年太陽花源自服貿協議審查爭議，學生占領立法院24天。然而，它不只是一場反服貿運動，更開啟此後大量年輕世代的政治參與，也形成高度分散、由下而上協作的動員方式。所以今天再看到支持者自行命名「洋流」、做圖、印文宣、串連店家，其實並不完全陌生。台灣公民社會十多年來早已學會政治並不一定要等政黨下命令才開始。洋流的新，不在於公民參與本身，更是因為這次參與呈現出的情緒開始有所不同。第二，從太陽花到青鳥，都是一種「防衛型政治」。回顧太陽花當年的情境，是兩岸經貿整合與國會程序同時引發疑慮；到了2024年，台灣又進入另一種政治結構。賴清德以40.05%當選總統，但國會成為國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席的三黨不過半。隨後國會擴權修法引爆青鳥行動，5月24日立院外曾出現約10萬人集結，全台十多個縣市也有響應。支持者所理解的核心，一直都是一種「有些東西必須守住」的民主防衛價值。這是本土派十多年來很深的一層政治心理，從主權、民主程序到國會制度，中國壓力又始終存在於背景，因此，政治參與經常是在危機感裡被喚醒。第三，2025大罷免，把防衛政治推到最高點，也撞上它的極限。2025年的大罷免，可以看成青鳥政治能量進一步制度化。從街頭抗議集會，進入罷免程序，從連署、站路口、做圖卡、組織地方志工，一路試圖透過罷免重新改變國會政治結構。最後大罷免並未成功，但也形成一個非常重要的政治節點。參與的人沒有因此不存在，但「高度對抗式動員」確實碰到了選票轉換的天花板。這是理解2026洋流很重要的背景，在經歷一年又一年「反對、阻止、罷免、守住」之後，一部分支持者並未失去熱情，於是在此刻開始透過沈伯洋找到另一種政治情感的出口。台灣民主的政治參與從防衛模式，尋找比較能承載期待的形式。第四，洋流從「反對什麼」轉向「想靠近什麼」。太陽花有服貿，青鳥有國會職權修法，大罷免則非常明確的想罷免國民黨，它們都有清楚的對抗標的，因此群眾之間最容易形成的共同語言是「我們不要那件事情發生」。但洋流到目前為止，人們去夜市、拿自製海報、提早數小時排隊等待，形成的情緒更接近於「我想參與這件事情」。這可能也是為什麼洋流的氣質看起來比較柔軟，因為它仍然承接了本土派對民主、主權與台灣認同的價值，但表現形式已經從憤怒、危機、抵抗，逐漸增加陪伴、認同、幽默與群體歸屬。第五，洋流或可成為台灣政治情感轉向的契機。台灣民主長期被兩大政治陣營與兩岸問題深刻塑造。即使2024出現民眾黨26.46%的總統票、8席國會席次，公共政治仍大量圍繞藍綠競爭、國家認同與中國關係展開。10多年來，本土社會每一次大規模走上街頭，背後幾乎都有一個「台灣可能失去什麼」的問題。太陽花擔心程序與兩岸經貿依賴，青鳥關切國會權力與民主制度，大罷免則把這種焦慮直接帶進改選制度。而洋流讓台灣人看見，台灣社會開始讓政治不只是「害怕失去什麼」，也出現「我們想一起創造什麼」的可能。如果這個轉變成立，那麼公館與景美的上千人聚集、高雄的3萬人、王偉忠專訪的破270萬、Google搜尋黃金交叉，真正重要的就不只是沈伯洋人氣上升。那些數字背後更值得看見的是，經歷太陽花、青鳥與大罷免之後，一部分台灣人是不是正在重新尋找一種不只靠危機維繫的政治共同體。所以現在該開始看見洋流的蘊底了。該粉專分析，所以現在該開始看見洋流的蘊底了，它底下流過的，可能有太陽花留下的公民參與，有青鳥留下的民主防衛，也有大罷免留下的挫折與組織經驗；再往更深處，還有台灣長年處在兩黨競爭與兩岸壓力之間，一代又一代累積下來的政治情感。最後指出，而2026真正值得觀察的，或許正是這些原本以「抵抗」形式出現的能量，是否正在第一次大規模地嘗試變成另一種東西，從守住台灣，慢慢走向想像台灣；從反對一件事情，慢慢走向相信一件事情。