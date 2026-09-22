底特律老虎已經無緣季後賽，球季最後階段除了拚戰績，另一個更重要的任務就是提前測試2027年陣容。台灣新星李灝宇本季打出83安、10轟，今天又敲3安猛打賞，進攻端已經逐漸站穩大聯盟。不過真正決定他明年能不能成為固定先發的，恐怕不是打擊，而是老虎擁擠的內野配置。總教練A.J. Hinch日前就直言，如果麥貢尼格固定三壘、托雷斯續留二壘，「那李灝宇要去哪裡累積守備局數？」這句話也直接點出他2027年的最大課題。
康莊大道在二壘！ 托雷斯若投入自由市場將「開門」
從防守成熟度切入，李灝宇在大聯盟體系中最順暢的防守定位始終是二壘防區。
大聯盟官網在分析老虎隊2027年內野藍圖時特別點名，休賽季最大的變數在於二壘主力托雷斯。托雷斯在今年球季結束後將再度踏入自由球員市場（FA），如果老虎球團決定不與其續約，二壘防線將立刻出現位置，而李灝宇正是球團內部農場體系中「最自然、成本效益最高」的第一順位接班人選。
這條路徑對李灝宇而言最為有利。李灝宇在今年球季中後段多次獲得二壘先發機會。辛區先前曾公開盛讚，李灝宇在6月重返大聯盟後心態大幅放鬆，教練團對他的信任度顯著攀升，甚至在球季尾端「幾乎每天都想把他排進打序」。若托雷斯離隊，李灝宇將能在明年春訓直接以第一熱門身分競逐先發二壘手席次。
最大變數在托雷斯 若球團續約恐退回「超級工具人」定位
辛區在談及2027年陣容佈局時，毫不避諱地拿托雷斯舉例，如果球團在休季端出長約留人，讓托雷斯繼續鎮守二壘，再加上麥貢尼格佔據三壘，那麼李灝宇的出賽局數將在第一時間遭到嚴重壓縮。
除了托雷斯與麥貢尼格，老虎內野還充斥著高薪名將巴耶茲（Javier Báez）、強打基斯（Colt Keith）以及潛力新秀派克（John Peck）等競爭者。辛區的執教風格向來極度重視「守位多功能性」，他強調固定守位固然有助於年輕球員的專注養成，但在漫長的162場例行賽中，具備多守位切換能力的選手才能讓26人正式名單的調度深度達到最大化。
一旦托雷斯續留，李灝宇在2027年開季很可能被賦予「二壘、三壘機動輪替，偶爾支援指定打擊（DH）」的超級工具人角色，難以在單一位置獲得穩定的日常出賽量。
麥貢尼格的定錨點！ 牽一髮動全身的內野骨牌效應
除了二壘的托雷斯，另一位左右李灝宇命運的關鍵角色是22歲的天才新秀麥貢尼格。 麥貢尼格本季升上大聯盟後展現頂級擊球天賦，早已被老虎球團確立為未來10年的建隊核心之一。然而，由於傳球臂力在游擊區略顯吃力，大聯盟球探與分析專欄普遍評估，麥貢尼格未來的長線定位高機率將移防三壘，甚至不排除下移至二壘。
這引發了連鎖骨牌效應，若麥貢尼格固定三壘且托雷斯續留：二、三壘門戶大開的機會完全被封死，李灝宇只能在板凳與輪休時尋求出賽。假設麥貢尼格留在游擊或移往二壘：李灝宇則可轉戰三壘爭奪先發；反之若托雷斯離隊，李灝宇接掌二壘、麥貢尼格站三壘，將是球團農場收成最平衡的解方。
棒子已成最強底牌 目標是讓教練團「非用不可」
李灝宇在4、5月首度登上大聯盟時曾因適應不良陷入打擊率跌破2成的低潮；但他被下放3A後展現極強的修正能力，自6月回歸以來徹底掌握大聯盟投手的配球軌跡。辛區多次對外指出，現在的李灝宇更懂得在賽前研究投手情蒐，站上打擊區散發出「我完全屬於大聯盟」的強大自信。
李灝宇在2027年的最理想劇本，正是以「先發二壘為主、三壘備援為輔」，若托雷斯投身自由市場，李灝宇將順理成章接下二壘防區，並在麥貢尼格或基斯輪休時無縫移防三壘，提供球隊極高的調度彈性。
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從防守成熟度切入，李灝宇在大聯盟體系中最順暢的防守定位始終是二壘防區。
大聯盟官網在分析老虎隊2027年內野藍圖時特別點名，休賽季最大的變數在於二壘主力托雷斯。托雷斯在今年球季結束後將再度踏入自由球員市場（FA），如果老虎球團決定不與其續約，二壘防線將立刻出現位置，而李灝宇正是球團內部農場體系中「最自然、成本效益最高」的第一順位接班人選。
這條路徑對李灝宇而言最為有利。李灝宇在今年球季中後段多次獲得二壘先發機會。辛區先前曾公開盛讚，李灝宇在6月重返大聯盟後心態大幅放鬆，教練團對他的信任度顯著攀升，甚至在球季尾端「幾乎每天都想把他排進打序」。若托雷斯離隊，李灝宇將能在明年春訓直接以第一熱門身分競逐先發二壘手席次。
最大變數在托雷斯 若球團續約恐退回「超級工具人」定位
辛區在談及2027年陣容佈局時，毫不避諱地拿托雷斯舉例，如果球團在休季端出長約留人，讓托雷斯繼續鎮守二壘，再加上麥貢尼格佔據三壘，那麼李灝宇的出賽局數將在第一時間遭到嚴重壓縮。
除了托雷斯與麥貢尼格，老虎內野還充斥著高薪名將巴耶茲（Javier Báez）、強打基斯（Colt Keith）以及潛力新秀派克（John Peck）等競爭者。辛區的執教風格向來極度重視「守位多功能性」，他強調固定守位固然有助於年輕球員的專注養成，但在漫長的162場例行賽中，具備多守位切換能力的選手才能讓26人正式名單的調度深度達到最大化。
一旦托雷斯續留，李灝宇在2027年開季很可能被賦予「二壘、三壘機動輪替，偶爾支援指定打擊（DH）」的超級工具人角色，難以在單一位置獲得穩定的日常出賽量。
除了二壘的托雷斯，另一位左右李灝宇命運的關鍵角色是22歲的天才新秀麥貢尼格。 麥貢尼格本季升上大聯盟後展現頂級擊球天賦，早已被老虎球團確立為未來10年的建隊核心之一。然而，由於傳球臂力在游擊區略顯吃力，大聯盟球探與分析專欄普遍評估，麥貢尼格未來的長線定位高機率將移防三壘，甚至不排除下移至二壘。
這引發了連鎖骨牌效應，若麥貢尼格固定三壘且托雷斯續留：二、三壘門戶大開的機會完全被封死，李灝宇只能在板凳與輪休時尋求出賽。假設麥貢尼格留在游擊或移往二壘：李灝宇則可轉戰三壘爭奪先發；反之若托雷斯離隊，李灝宇接掌二壘、麥貢尼格站三壘，將是球團農場收成最平衡的解方。
棒子已成最強底牌 目標是讓教練團「非用不可」
李灝宇在4、5月首度登上大聯盟時曾因適應不良陷入打擊率跌破2成的低潮；但他被下放3A後展現極強的修正能力，自6月回歸以來徹底掌握大聯盟投手的配球軌跡。辛區多次對外指出，現在的李灝宇更懂得在賽前研究投手情蒐，站上打擊區散發出「我完全屬於大聯盟」的強大自信。
李灝宇在2027年的最理想劇本，正是以「先發二壘為主、三壘備援為輔」，若托雷斯投身自由市場，李灝宇將順理成章接下二壘防區，並在麥貢尼格或基斯輪休時無縫移防三壘，提供球隊極高的調度彈性。