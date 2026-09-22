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▲老將托雷斯（右）季後將成自由球員，若未獲續約，李灝宇（左）將是老虎先發二壘手的第一順位接班人選。（圖／路透／達志影像）

底特律老虎已經無緣季後賽，球季最後階段除了拚戰績，另一個更重要的任務就是提前測試2027年陣容。台灣新星李灝宇本季打出83安、10轟，今天又敲3安猛打賞，進攻端已經逐漸站穩大聯盟。不過真正決定他明年能不能成為固定先發的，恐怕不是打擊，而是老虎擁擠的內野配置。總教練A.J. Hinch日前就直言，如果麥貢尼格固定三壘、托雷斯續留二壘，「那李灝宇要去哪裡累積守備局數？」這句話也直接點出他2027年的最大課題。從防守成熟度切入，李灝宇在大聯盟體系中最順暢的防守定位始終是大聯盟官網在分析老虎隊2027年內野藍圖時特別點名，休賽季最大的變數在於二壘主力托雷斯。托雷斯在今年球季結束後將再度踏入自由球員市場（FA），如果老虎球團決定不與其續約，二壘防線將立刻出現位置，而李灝宇正是球團內部農場體系中「最自然、成本效益最高」的第一順位接班人選。這條路徑對李灝宇而言最為有利。李灝宇在今年球季中後段多次獲得二壘先發機會。辛區先前曾公開盛讚，李灝宇在6月重返大聯盟後心態大幅放鬆，教練團對他的信任度顯著攀升，甚至在球季尾端「幾乎每天都想把他排進打序」。若托雷斯離隊，李灝宇將能在明年春訓直接以第一熱門身分競逐先發二壘手席次。辛區在談及2027年陣容佈局時，毫不避諱地拿托雷斯舉例，如果球團在休季端出長約留人，讓托雷斯繼續鎮守二壘，再加上麥貢尼格佔據三壘，那麼李灝宇的出賽局數將在第一時間遭到嚴重壓縮。除了托雷斯與麥貢尼格，老虎內野還充斥著高薪名將巴耶茲（Javier Báez）、強打基斯（Colt Keith）以及潛力新秀派克（John Peck）等競爭者。辛區的執教風格向來極度重視「守位多功能性」，他強調固定守位固然有助於年輕球員的專注養成，但在漫長的162場例行賽中，具備多守位切換能力的選手才能讓26人正式名單的調度深度達到最大化。一旦托雷斯續留，李灝宇在2027年開季很可能被賦予「二壘、三壘機動輪替，偶爾支援指定打擊（DH）」的超級工具人角色，難以在單一位置獲得穩定的日常出賽量。除了二壘的托雷斯，另一位左右李灝宇命運的關鍵角色是22歲的天才新秀麥貢尼格。 麥貢尼格本季升上大聯盟後展現頂級擊球天賦，早已被老虎球團確立為未來10年的建隊核心之一。然而，由於傳球臂力在游擊區略顯吃力，大聯盟球探與分析專欄普遍評估，麥貢尼格未來的長線定位高機率將移防三壘，甚至不排除下移至二壘。這引發了連鎖骨牌效應，：二、三壘門戶大開的機會完全被封死，李灝宇只能在板凳與輪休時尋求出賽。：李灝宇則可轉戰三壘爭奪先發；反之若托雷斯離隊，李灝宇接掌二壘、麥貢尼格站三壘，將是球團農場收成最平衡的解方。李灝宇在4、5月首度登上大聯盟時曾因適應不良陷入打擊率跌破2成的低潮；但他被下放3A後展現極強的修正能力，自6月回歸以來徹底掌握大聯盟投手的配球軌跡。辛區多次對外指出，現在的李灝宇更懂得在賽前研究投手情蒐，站上打擊區散發出「我完全屬於大聯盟」的強大自信。李灝宇在2027年的最理想劇本，正是若托雷斯投身自由市場，李灝宇將順理成章接下二壘防區，並在麥貢尼格或基斯輪休時無縫移防三壘，提供球隊極高的調度彈性。