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經典校園偶像劇《麻辣鮮師》播出多年，至今仍是不少六、七年級生的共同回憶。其中飾演「格格」的後藤希美子外型甜美、氣質出眾，當年受到許多觀眾喜愛，後來卻逐漸淡出演藝圈。直到製作單位籌拍電影版、試圖聯繫原班人馬時，外界才得知她早在2016年因乳癌病逝，享年36歲，消息整整隱瞞2年，震驚演藝圈。後藤希美子本名邢慧君，早年因拍攝機車廣告受到矚目，之後在《麻辣鮮師》飾演個性高冷、外型亮眼的「格格」，與林佑威飾演的「駭客」有不少對手戲，成為該劇最受歡迎的角色之一。她後來與經紀人Roger結婚並移居日本，生活逐漸遠離鎂光燈。據過往報導，後藤希美子罹患乳癌後並未對外公開病情，就連許多台灣演藝圈友人也不知情，最終於2016年在日本病逝，享年36歲。後藤希美子過世後，丈夫Roger並未立即公開消息。據友人透露，她生前個性低調，不喜歡給親友添麻煩，因此丈夫選擇尊重她的性格及意願，低調處理喪事，直到火化及相關後事全數完成後，才通知台灣親友與工作人員。親友得知後也保持默契，未對外透露消息，讓她的死訊封鎖長達2年，骨灰則依照遺願留在日本長眠。直到《麻辣鮮師》籌拍電影版《王牌教師麻辣出擊》，製作團隊希望邀請昔日演員回歸，試圖聯繫後藤希美子卻始終找不到人，進一步詢問後才得知她已病逝。消息於2018年曝光，昔日同劇演員與觀眾都難以置信。飾演「磊哥」謝祖武得知噩耗後，曾發文表達震驚、難過與不捨，並表示相信當初沒有公開消息，是希望大家把對她的記憶停留在溫暖的「格格」身上。飾演「萬老師」的郭昱晴也感嘆她是個乖巧、有禮貌的女孩，表示她永遠都是觀眾心中的格格。