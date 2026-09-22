中秋節、教師節優惠來了！7-11咖啡今（22）日有「LINE禮物」特選美式買一送一，還有精品拿鐵也買一送一，相當於另類的寄杯優惠；7-11行動隨時取開賣中秋節優惠，特選美式、特選拿鐵買9送9，每日凌晨0時重新補貨上架；全家美式、拿鐵、霜淇淋買1送1優惠券記得搶。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯厚乳冰咖啡買1送1，5折（原價85元、特價42元）➡️點此購買
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價37元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥奶茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯特選美式買1送1，5折（原價65元、特價32元）➡️點此購買
◾冰黑糖粉粿蕎麥茶買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
◾大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
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🟡7-ELEVEN
📍門市｜9月23日至9月28日
◾特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）
◾霜淇淋杯裝第2件10元，6折（原價49元、特價30元）
◾酷聖霜杯裝第2件10元，5.8折（原價59元、特價35元）
◾特大杯思樂冰第2件10元，6.1折（原價45元、特價28元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾梔子花青茶買2送2 ，5折（原價45元、特價23元）
◾不可思議茶BAR蹦米香茶拿鐵系列2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
📍APP｜9月22日至9月23日
◾精品拿鐵買2送2 ，5折（原價110元、特價55元）
📍APP｜9月21日至9月28日
◾特選美式買9送9 ，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買9送9 ，5折（原價80元、特價40元）
◾黑糖珍珠撞奶買9送9 ，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯厚乳拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾特大杯濃萃拿鐵10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
◾風味系列指定熱飲12杯520元，5.8折（原價75元、特價44元）
◾冰淇淋紅茶14杯520元，5.7折（原價65元、特價37元）
◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵9杯520元，5.8折（原價100元、特價58元）
📍APP｜9月23日至9月30日
◾大杯美式12杯360元，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵12杯440元，6.7折（原價55元、特價37元）
◾靜岡濃抹茶／鹿兒島濃焙茶／經典好時可可12杯600元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾黃金蕎麥奶茶／黃金蕎麥茶12杯560元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
📍APP｜限9月21日
◾香草焦糖風味瑪奇朵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾黃金榛果太妃風味拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜9月21日至9月23日
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）
◾四季春／白烏龍買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾酷繽果買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾梅子芒果酷繽沙39元，6折（原價65元）
◾經典冰磚拿鐵49元，6.1折（原價80元）
📍APP優惠趣｜9月14日至9月18日
◾肉肉漢堡洋芋片買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾紅牛日本醡橘能量飲料買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜9月18日至9月22日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
📍APP｜9月19日至9月23日
◾特濃美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾特濃拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯繽球單品咖啡系列買2送2，5折（原價130元、特價65元）
◾現煮茶機40元系列買2送2，5折（原價40元、特價20元）
◾酷繽球四季檸檬／巨峰葡萄買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾冰塊杯買2送2，5折（原價15元、特價8元）
📍APP｜9月16日起至9月22日
◾特大杯美式29杯1001元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾特大杯拿鐵24杯1001元，6折（原價70元、特價42元）
◾大杯單品美式18杯1001元，5.6折（原價100元、特價56元）
◾大杯單品拿鐵16杯1001元，5.7折（原價110元、特價63元）
◾大杯厚奶拿鐵26杯1001元，6折（原價65元、特價39元）
📍門市｜9月2日至9月29日
◾厚濃抹茶拿鐵／焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡萊爾富
📍門市｜9月16日至10月13日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾四季春茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜即日起至9月29日
◾大杯美式買49送50，4.9折（原價55元、特價27元）
◾大杯拿鐵買49送42，5.4折（原價55元、特價30元）
◾燕麥拿鐵6杯270元，6折（原價75元、特價45元）
◾特大杯特濃拿鐵6杯240元，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵6杯255元，5折（原價85元、特價43元）
🟡美廉社
📍APP｜9月16日至9月29日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
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📍門市｜9月16日至10月13日
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📍分批取｜7月10日至10月1日
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