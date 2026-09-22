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▲台北晶華酒店的「栢麗廳」，是人氣吃到飽餐廳。（圖／台北晶華提供）

泰市場推「泰式烤肉」 羊排、牛小排、泰國蝦都有

▲泰市場有多樣化的南洋風味燒烤，像是烤香茅羊排、泰式烤雞腿、辣醬烤貽貝、燒烤豬頸肉等。（圖／晶華酒店提供）

▲台南晶英酒店中秋節池畔烤肉有多樣化的菜色（圖／台南晶英提供）

▲台北士林萬麗9月26日的派對活動還加碼有烤乳豬（圖／台北士林萬麗提供）

9月逢9月25日的中秋節，還有9月28日教師節，全台各家飯店業者紛紛推出中秋派對等限定活動，還有針對教師推出的buffet優惠，還擴及軍、警、醫護人員。《NOWNEWS今日新聞》整理中秋、教師節連假期間，全台10大飯店的優惠內容，最優還可享有買一送一，完整資訊一次看。台北晶華酒店宣布，即日起至28日推出「中秋大烤宴—亞洲燒烤節」，晶華酒店一樓的「栢麗廳」以及位於大直英迪格酒店四樓的「泰市場」，兩家人氣buffet都將推出炭烤、鐵板、爐烤等料理，主打的中秋烤物更將於每週末餐期完整登場，餐飲全面加量不加價。栢麗廳今年迎接中秋節以「亞洲燒烤」為主軸設計多款新菜，集結台灣風味的「香烤午仔魚」、「BBQ烤雞」、「串烤白帶魚捲」及「椒鹽虱目魚甜不辣」；來自日本的「鹽烤松葉蟹腳」與「日本和牛漢堡排」；韓風十足的「直火炭烤美國LA牛小排」和「辣醬豬五花」，另還有「炭烤泰國蝦」與「香烤魷魚」。當然還有栢麗廳招牌「爐烤美國肋眼牛排」及「BBQ豬肋排」等。栢麗廳假日餐價午餐1980元 + 10%、晚餐2080元 + 10%。至於泰市場海鮮自助餐廳，則將南洋風情注入熱鬧烤宴，網羅「沙嗲雞肉串」、「香茅羊排」、「泰式烤雞腿」、「辣醬烤貽貝」及「燒烤豬頸肉」等香氣十足的亞洲燒烤，還有美國牛小排、泰國蝦與湄南青檸香腸。泰市場餐價假日午餐與晚餐都1980元 + 10%。晶華酒店集團也提到，兩間人氣buffet於平日共同推出「晶華會」APP會員優惠，兩人同行現折500元、四人同行現折1000元。圓山大飯店9月25、26日連續兩晚在12樓大會廳推出「熾香旬味」高空中秋烤肉，主打美式海陸BBQ，餐價為成人每位2580元起，兒童1290元起，房客則享每位2380元起優惠。現場菜色提供炙烤和牛漢堡、舊金山烤九孔鮑、墨西哥烤雞腿串燒、爪哇沙嗲豬肋排、德州煙燻牛五花，以及炭烤松葉蟹、鮮魷串燒等。餐檯另有爐烤櫻桃鴨、香料爐烤肋眼牛排、蜜汁烤火腿、沙拉及熱食，並供應台灣啤酒與軟性飲料暢飲，餐後還有哈根達斯冰淇淋。高空夜景之外，現場安排Live搖滾樂團演出，並抽出總價值超過10萬元的住宿券，最大獎為價值1萬9206元的菁英天際客房雙人住宿券。台北大直英迪格酒店4樓酒吧BAR DI將於9月24日至25日連續兩晚推出「ON FIRE火烤派對」，由主廚現場掌火，端出炭烤本土飼育牛排、海鹽炭烤大蝦、焗烤扇貝、鹽烤小鮑魚及招牌美式爐烤豬肋排等超過20道豐富海陸料理，搭配紅酒、白酒與臺虎精釀啤酒無限暢飲。活動加碼抽獎，有機會獲得台北大直英迪格酒店單臥套房住宿券、阿里山英迪格酒店及高雄中央公園英迪格酒店兩天一夜住宿券，以及10/10 APOTHECARY聯名過夜包等多項好禮。餐價為成人每位2200元+10%、活動當日房客優惠價每位1980元+10%、12歲以下兒童每位990元+10%，席次有限，售完為止。台南晶英酒店於9月25日晚間特別在飯店四樓泳池畔舉辦「晶月樂團圓．中秋池畔晚宴」，將戶外區變身成熱鬧中秋BBQ派對現場，由飯店廚藝團隊親自操刀服務，賓客無須費心生火備料，即可輕鬆享用現烤頂級海陸美饌，活動採六人起桌，成人每位1980元+10%起、6至12歲孩童每位990元+10%起。本次池畔晚宴集結ROBIN’S牛排館鐵板燒、晶英軒以及繽紛甜品等餐飲元素，現場除了主廚現烤的七股生蠔、Q彈大蝦與義式帶骨羊排外，還有爐烤櫻桃鴨、香料爐烤肋眼牛排、蜜汁烤火腿等；中式餐檯則有潮汕燒滷大拼盤、七股鮮露蒸生蠔及與各式鑊氣十足的熱炒；餐後甜點更有古早味豆花、消暑剉冰、馬卡龍、檸檬塔與開心果草莓磅蛋糕等，搭配沁涼啤酒、紅酒及軟性飲品無限暢飲。台北士林萬麗酒店推出一系列中秋餐飲活動，包含館內1樓「士林廚房 Shihlin Kitchen 」自即日起，於指定日期加碼推出 BBQ 饗宴，活動延續至9月28日。其中9月26日中秋節當日更推出限定戶外 BBQ 晚餐，規劃17:00至19:00、19:30至21:30兩個場次，每人1880元＋10%。除豐盛 BBQ 饗宴外，自助餐檯更祭上現烤乳豬，並於位上加碼半隻龍蝦及海大蝦，另於17:30至19:00舉行歌唱 Live Show。新竹喜來登飯店表示，吃到飽餐廳「盛宴自助餐廳」於9月23日