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民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總幹事吳思瑤日前指出，民進黨中央9月最新內部民調顯示，沈伯洋從參選之初落後20多％，一路追趕至目前不到10％差距。對此，沈伯洋今（22）日受訪時坦言，他們逐步追近中，現在知名度是稍微比較提高了一點，但不代表知名度會轉化成支持度，對他們而言，還有一段很長的路要走。民進黨立委林月琴、沈伯洋上午召開「開罰不是保護，制度才要補洞，受害家長控訴：證據在北市府手上，家長卻被要求自己找證據！」記者會，會前媒體詢問，內部民調是否顯示與台北市長蔣萬安差距縮小到個位數？沈伯洋坦言，他們是逐步追近中，但他們本來就是挑戰者，蔣萬安市長作為現任者，他覺得要追近的幅度，會越來越艱難，對他們來講，現在知名度是稍微比較提高了一點，但不代表知名度會轉化成支持度，他們要取得選民的認識，並讓市民了解他，進而信任他，「對我們來講，還有一段很長的路要走」。另外，傳出民進黨內部最新數據，原先聲量居高不下的台北市長蔣萬安，這周已被沈伯洋超車，沈的好感度更「轉負為正」呈現1.3%，與蔣的負39.7%呈現對比，綠營戰略目標從「牽制蔣萬安」轉向「怎麼贏得選戰」。沈伯洋說，「好感度」大部分是一些網路上的資料，它有其特色，不一定侷限在台北，而是整個台灣，因此在看台北市長，參考就好；他說，好感度本來就會是大起大落，每天的狀況都不同，也跟當天發生的時事有關，「我們可能當作一個參考，但並不會是我們今天競選最重要的指標」。此外，台北市信民兩岸研究協會今天將發布台北市長民調，卻被藍營質疑該機構與聯電董事長曹興誠關係密切。沈伯洋認為，民調的公正性應該要看，第一，做這個民調的專家是誰？再來，問題設計有沒有偏頗？抽樣的樣本是否足夠？最後還有加權方式是否正確？至於今天不管是誰委託，還是誰來開記者會，跟正確性、精準度沒什麼關係。