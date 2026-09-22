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底特律老虎隊在季前原本被看好能角逐美聯中區王座，甚至被視為自2012年以來重返世界大賽的黑馬競爭者。然而，隨著日前以1：8慘敗給同區宿敵白襪隊後，老虎隊正式確定無緣連續三年闖進季後賽。在例行賽僅剩6場、戰績停留在73勝83敗的慘澹局面下，美媒《Fansided》撰文深入檢討，除了棒球事務總裁哈里斯（Scott Harris）面臨檢視外，更直接點名了4位必須為這個失敗賽季承擔責任的球員。在底特律老虎隊因多位高薪老將表現崩盤、提前自季後賽競爭中落馬之際，23歲的台灣新秀李灝宇卻成為底特律低迷賽季中罕見的驚喜亮點。美媒《DodgersLite》特別撰文點出，李灝宇在9月份延續極度火燙的手感，近6場比賽繳出高達3成93打擊率、3支二壘安打、2發全壘打與5分打點的恐怖火力，單場再次演出3安「猛打賞」後，賽季二壘安打數已推升至18支，正朝著單季20支二壘安打的里程碑穩步邁進。作為一名初登大聯盟的年輕菜鳥，李灝宇本季不僅以10轟刷新台灣球員大聯盟單季全壘打紀錄，更繳出高於聯盟平均的整體攻擊指數，迅速站穩主力先發打線，為老虎隊沉悶的進攻體系注入強大的衝擊力與破壞性。相較於美媒日前嚴厲點名的「球隊戰犯」——坐領2400萬美元高薪卻攻守全面崩盤的巴耶茲、進攻端幾近癱瘓且OPS低迷的維爾林與麥金斯崔，李灝宇的竄起顯得格外不可思議且彌足珍貴。而相較於這位年輕的台灣好手，老虎砸大錢投資的明星球員，最終卻未能產生符合預期的效益，《Fansided》也點名4人，直言他們是除了總管哈里斯之外，主要必須為本季成績扛責的人物。身為休賽季重磅補強，瓦德茲簽下的3年1.15億美元肥約如今成了球隊沉重的包袱。本季他僅繳出4.06防禦率，三振率大幅下滑。更令球團頭痛的是，瓦德茲明年年薪高達近4300萬美元，2028年還附帶3500萬美元的球員選擇權，加上2029年4000萬美元的雙向選擇權，這筆合約幾乎無法被交易甩賣。此外，他本季曾因疑似對紅襪隊游擊手史托瑞（Trevor Story）投出報復性近身觸身球而遭聯盟禁賽，更引來不成熟的質疑，表現與高額薪資完全不成正比。巴耶茲已無可爭議地成為老虎隊史上最糟糕的自由球員簽約之一。本季巴耶茲因腳踝傷勢缺席數月，在近200個打席中僅貢獻-0.8的勝利貢獻值（bWAR），整季選到5次保送卻吞下38次三振，長打與選球能力完全崩盤。自2023年以來，他的整體攻擊指數（OPS）僅有.606。由於他明年仍有最後一年高達2400萬美元的合約要走，這張甩不掉的爛約預計還會繼續困擾老虎隊。30歲的中外野手維爾林本季同樣打得掙扎，在鼠蹊部與腳跟傷勢提前結束賽季之前，他在291個打席中僅繳出.590的OPS以及-0.9的bWAR。自去年賽季開始算起，他在出賽的122場比賽中累積-1.1的bWAR，攻守兩端皆未能提供實質價值，預計休賽季將難逃被球團清理的命運。麥金斯崔雖然在本季出賽124場，繳出1.5 bWAR，但進攻端的貧打問題極為嚴重。在多達366個打席中，他僅有26分打點，OPS低至.584。即便多數時候排在後段棒次，如此低迷的打點產能依舊不及格。美媒指出，老虎隊若想在冬天升級外野戰力，洋基隊季後成為自由球員的葛里遜（Trent Grisham）或許會是急需補強長打火力的潛在目標。至於球團掌舵者哈里斯，美媒客觀分析其操盤並非全無亮點，例如在2023年次輪選進的麥戈尼格爾（Kevin McGonigle）有望拿下美聯新人王、老將二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）健康時表現穩定，以及交易王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal）換回的新秀如外野手霍普（Zyhir Hope）在小聯盟也有不錯發展。然而，球隊最終未能兌現季前期待跌出季後賽，管理層與上述領取高薪或佔據出賽機會的資深選手，都難以卸下令底特律球迷心碎的責任。