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大口吃滷肉飯還說自己「不拌派」

藍營民代接力吃鬍鬚張響應

知名連鎖餐飲「鬍鬚張」董事長張永昌之子，也是第三代接班人張耀升日前現身台北市長蔣萬安大同區後援會成立大會，並送上大鳳梨公開相挺，引發部分綠營支持者及網友揚言抵制，鬍鬚張也緊急聲明，強調張耀升是以個人身分參與私人活動，不代表公司或品牌立場。而爭議延燒之際，蔣萬安昨（21）日直接以行動聲援，不僅上午喊出「有人負責到處出征，我就負責吃滷肉飯」，中午真的曬出鬍鬚張午餐，大啖滷肉飯；藍營王鴻薇、何元楷、陳菁徽、李明璇、李四川等人及前台大校長管中閔也陸續加入「吃滷肉飯」行列，以行動聲援。張耀升19日出席蔣萬安大同區後援會成立大會，並送上大鳳梨祝福選戰順利，未料相關畫面曝光後，部分網友開始喊要抵制鬍鬚張。鬍鬚張隔日發出聲明表示，相關行程是公司同仁「以個人身分參與的私人活動」，並非代表鬍鬚張公司或品牌立場，希望外界不要將個人私人行程與品牌立場直接連結。面對抵制聲浪，蔣萬安昨上午受訪時表示，「有人負責到處出征，我就負責吃滷肉飯」，並稱自己會「身體力行」支持；他也表示，如果有人只是因為支持蔣萬安就遭到出征，「這是撕裂社會、製造仇恨」，相信絕大多數台灣民眾都不會認同。當媒體追問中午是否就會去吃？蔣萬安還賣關子回應「大家拭目以待」。果然到了中午，蔣萬安就在社群平台貼出鬍鬚張午餐照，桌上除了滷肉飯，還有燙青菜、筍絲及湯品。幕僚更在影片中問他，吃滷肉飯究竟是「拌派」還是「不拌派」？蔣萬安堅定回答：「我不喜歡攪拌，我喜歡直接吃」，隨即筷子一下、大口吃起滷肉飯。蔣萬安下午則透露，午餐除了滷肉飯，還搭配燙青菜、筍絲及苦瓜排骨湯，「都是我的最愛」。而蔣萬安帶頭「開吃」後，藍營人士也接力響應。國民黨立委王鴻薇發文喊「今天午餐一定要吃個鬍鬚張！」；新北市議員參選人何元楷則早在20日晚間跑完行程後就買鬍鬚張當晚餐，更表示未來1週辦公室便當都要訂鬍鬚張。國民黨立委陳菁徽、台北市議員參選人李明璇等人也陸續加入聲援行列，並在社群平台上發出照片。新北市長參選人李四川同樣趁跑行程空檔吃起鬍鬚張滷肉飯，還與蔣萬安的「不拌派」形成對比，笑稱「滷肉飯要拌才會香」。另外，藍營民代以外，管中閔昨晚也直接現身鬍鬚張用餐，秀出自己點了排骨套餐及湯品的照片，並寫下「今天晚餐鬍鬚張，套餐排骨加碗湯。爽啊！」至於網路上，蔣萬安的支持者也湧入他的版面留言，紛紛表示「我今天晚上也要吃鬍鬚張」、「我要連吃3天」、「我還不吃爆他」、「吃起來」等。