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▲一到整點湧入大量民眾搶購，頁面全白一片，點選搶券無反應，估在10秒內全搶空。（圖／翻攝自APP）

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▲打開手機LINE App，進入「全家便利商店」官方帳號並點擊下方圖文選單，點選限時領券，即可開啟LINE mini APP。（圖／翻攝自APP）



2026亞運會首金入袋，台灣軟網混雙組合余凱文／黃詩媛拿下金牌，全家實現祭品文承諾，今（22）日上午發放500份免費雞排，APP搶到當機，頁面整片白，不到10秒全搶空，不過全家喊出在賽事期間，只要有台灣選手奪金，隔天上午10點就在APP贈送500張雞排兌換券，相當於天天都有機會搶，《NOWNEWS》整理怎麼領、幾點發，流程一文看懂。昨（21）日台灣軟網混雙組合余凱文／黃詩媛拿下本屆第一枚金牌，今日上午10點「全家」LINE mini APP免費送出500張雞排兌換券（原價99元），《NOWNEWS》記者準時在介面刷新，一到整點湧入大量民眾搶購，頁面全白一片，點選搶券無反應，估在10秒內全搶空。不過沒搶到也不用傷心，全家喊出在亞運賽事期間，只要台灣選手奪金就送，而這屆一共有 43種運動、469個競賽項目，台灣派很多不同項目的代表隊參賽，所以在亞運進行期間，幾乎每天都會有選手出賽，只要奪得金牌，隔天早上10點都會有免費雞排可以搶。全家力挺台灣選手挺進亞洲榮耀之戰，只要台灣選手順利奪金，隔日上午10點即在「全家」LINE mini APP免費送出500張雞排兌換券（原價99元），天天奪金，就天天發雞排！只需打開手機LINE App，進入「全家便利商店」官方帳號並點擊下方圖文選單，