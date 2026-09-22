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▲BIGBANG高雄世運場次來到全面開賣，10點1分通通沒票，但後來有陸續釋出未結帳票券。（圖／翻攝寬宏）

南韓天團BIGBANG將於2027年2月27日、28日晚上6點30分在高雄國家體育場連唱2天，今（22）日上午10點迎來最後一波寬宏售票全面開賣，開賣時間一到頁面立刻卡住、不斷轉圈圈，好不容易擠進票價頁面，9430元、8880元等VIP高價區已經率先被掃空，其他票價接著一排一排被劃掉，整場完售僅過了1分鐘，最後頁面僅剩輪椅席還能購買；不過目前仍有不少未結帳票券釋出，粉絲仍可一一重新整理頁面，手速夠快一樣能搶到票。今早10點一到點進寬宏售票，網站馬上開始卡住，頁面不斷轉圈圈，等到好不容易成功進入，9430元、8880元等熱門VIP區已經先被搶光，接著9380元、8380元、7980元、6980元、6480元、4980元、3980元、2980元也一個接一個售完，到了10點01分，2場票券已經全部無法訂購，只剩7980元輪椅席仍顯示「立即訂購」。今天也是BIGBANG高雄站歷經多輪售票後的最後一戰，9月17日先由V.I.P會員優先購票，18日接著開放中國信託卡友，21日則輪到Trip.com、Klook，最後才在今天上午10點由寬宏全面開賣。由於前面幾波已經陸續售出大量門票，今天剩餘票券全部集中在最後一波釋出，從最高價9430元一路到最低價2980元全數售罄，讓高雄站正式全面完售。BIGBANG《2026-2027WORLD TOUR〈XX：COSMOS〉IN KAOHSIUNG》將於2027年2月27日、28日晚上6點30分在高雄國家體育場連唱2天。票價最高9430元、最低2980元，另設7980元輪椅席，全場採個人實名制，每張門票皆須填寫實際入場者姓名及證件號碼，演出當天須攜帶本人附照片的有效證件核對身分後入場。