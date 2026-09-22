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不應將生命作為商品訂製 石崇良：籲請司法單位給予嚴懲

台中地檢署日前指揮刑事局、衛生局等單位，破獲跨國非法代孕仲介集團。包括22名台灣男性委託23名泰國籍代理孕母，在台灣產下25名寶寶。衛福部長石崇良說，若有醫事人員涉及相關事件，將依法移付懲戒，一旦違反刑事罪或醫學倫理，最重可撤照。台中地檢署破獲一起「訂製嬰兒」，有跨國非法代孕仲介集團，包括22名男子委託業務，每名新生兒收費約200萬至450萬不等的金額，已有25名寶寶在台灣出生。中檢以違反人工生殖法第31條之意圖營利從事生殖細胞居間介紹罪嫌提起公訴等。石崇良今（22）日接受媒體聯訪時表示，這是嚴重違反人工生殖法第31條規定，不得以圖利或仲介販賣受精卵、胚胎行為。石崇良說，對於這起案子將給予嚴厲譴責，不應將生命作為商品訂製或販售，也籲請司法單位嚴懲，若有醫事人員涉及，也將依照相關醫事人員法律規定移付懲戒，若執行業務上違反刑事罪或醫學倫理，最重將可撤照。根據《人工生殖法》第31條意圖營利，從事生殖細胞、胚胎之買賣或居間介紹者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上一百萬元以下罰金。