我是廣告 請繼續往下閱讀

麵包超人新品一次逛！電影限定沐浴球5角色可收集

▲電影版沐浴球一次推出5款角色，包括新角色潘坦、麵包超人、細菌人等人氣角色。（圖／曼迪提供）

消費滿800元送電影票！新店、SOGO還有麵包超人見面會

▲快閃店推出電影聯動消費好禮，包含電影兌換券及早場優惠券。（圖／曼迪提供）

🟡 麵包超人快閃店活動

📌 新店裕隆城：9月下旬起陸續登場

📌 遠東SOGO百貨忠孝館：9月下旬起陸續登場

📌 Big City新竹巨城購物中心：9月下旬起陸續登場

🟡 麵包超人見面會

📌 新店裕隆城：10/3（六）15:00

📌 遠東SOGO百貨忠孝館：10/9（五）14:00

🟡 見面會參加方式

📌 新店裕隆城：活動當日單筆消費滿800元，可獲得「麵包超人拍照券」1張，參加見面會及拍照活動。

📌 SOGO忠孝館：詳細參加辦法依官方後續公告為準。

▲「乖乖長大吧 好朋友麵包超人」玩偶也是本次快閃店周邊商品之一。（圖／曼迪提供）

▲《麵包超人》快閃店也帶來適合幼兒使用的歡樂語音學步車。（圖／曼迪提供）

▲「表情變變變！木製造型拼圖」可讓小朋友認識多位人氣角色。（圖／曼迪提供）

配合最新電影《麵包超人電影版：潘坦與約定之星》10月16日在台上映，麵包超人快閃活動將自9月下旬起陸續前進新店裕隆城、遠東SOGO百貨忠孝館及 Big City 新竹巨城購物中心，現場除了集結最新周邊商品，還推出電影拍照牆、紀念章、著色手冊及電影票券等限定活動，新店、台北場更安排麵包超人見面會，大朋友、小朋友都能一起合照。《麵包超人電影版：潘坦與約定之星》將於10月16日在台上映，官方安排一系列快閃店及見面會活動，本次快閃活動帶來多款《麵包超人》周邊商品，包括玩偶、造型髮飾、安撫玩具、益智商品，以及服飾、包袋、文具及餐具等品項，其中每年受到粉絲關注的電影版沐浴球也同步登場。今年沐浴球配合《麵包超人電影版：潘坦與約定之星》推出全新款式，包括電影中的新角色「潘坦」在內，共有5款角色可以收集。現場也有「乖乖長大吧 好朋友麵包超人」、麵包超人大臉髮夾等新品。活動期間於快閃店消費不限金額，即可獲得《麵包超人電影版：潘坦與約定之星》紀念著色手冊，以及電影早場優惠券；單筆消費滿800元，還可獲得電影票，相關贈品數量有限，送完為止。現場另外設有電影主題拍照牆及紀念章，讓粉絲留下紀念。麵包超人本人也將現身與粉絲見面，其中新店裕隆城場預計10月3日下午3時登場，活動當日單筆消費滿800元，可獲得「麵包超人拍照券」1張，參加見面會及拍照活動；遠東SOGO百貨忠孝館場則安排於10月9日下午2時舉行，詳細參加方式將由官方後續公告。