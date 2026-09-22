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▲《麻辣鮮師》第一代的資處三丙捧紅超多藝人，就連言承旭（上排右1）與朱孝天（下排右1）等人，都是因該劇受到關注。（圖／翻攝自微博）

台灣校園喜劇代表《麻辣鮮師》雖然早已在2004年播畢，但至今仍是許多劇迷心目中的經典，而該劇也捧紅一眾明星。其中，第一代的資處三丙更是有超多大咖，F4成員言承旭、朱孝天，以及藍正龍、林佑威、李威、杜詩梅、林韋君、潘慧如等人都在內，資處三丙也因此被稱為最經典班級。《麻辣鮮師》第一代在2000年7月開播，同年9月播畢。該劇的主要班級為徐磊（謝祖武 飾）帶領的資料處理科三年丙班（資處三丙），班上學生有「暴龍」洪明龍（言承旭 飾）、陳家寶（朱孝天 飾）、「Blue」藍星龍（藍正龍 飾）、孫佑威（林佑威 飾）、「Dino」林龍（李威 飾）、陸小曼（杜詩梅 飾）、林宜靜（潘慧如 飾）、于盼盼（林韋君 飾）等人。其中，言承旭在劇中飾演不良少年，帥氣外貌受到關注，並在隔年接演《流星花園》一炮而紅，至今占據一線男主角的地位，就連「暴龍」的綽號，都是從《麻辣鮮師》而來。除了他以外，在《麻辣鮮師》以轉學生身分短暫出演的朱孝天與藍正龍，也是透過該劇為人熟知後，緊接著出演《流星花園》走紅。林佑威與李威則曾在2000年組成團體WeWe出道，但帥氣的兩人在當時並未大紅大紫，而是在之後先後以轉學生身分出演《麻辣鮮師》才獲得外界關注，並在日後擔任多部戲劇的主演。大咖雲集的資處三丙，也因此被視為培育出最多日後在演藝圈發光發熱的當紅男女明星，被網友和觀眾譽為全劇最經典的一班。