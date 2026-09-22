韓國女團 BLACKPINK 成員 Lisa，2025年7月正式官宣成為 PlayStation 全球代言人，PlayStation 官方終於宣佈，2026年10月，將推出全新的 DualSense 無線控制器「Lisa限量版」，遊戲手把包含 Lisa 的招牌瀏海、眼睛等，10月2日將開放預售，官方建議售價為新台幣2702元。
Lisa 提到，自己平時在空閒放鬆時非常喜歡玩遊戲，因此能與 PlayStation 攜手打造產品感到無比興奮，以往的創作多半是考量舞台視覺或服裝搭配，而這次能親自為玩家設計作品，是一次非常新鮮且充滿挑戰的全新嘗試。
在遊戲手把的細節處理上，Lisa 注入了許多巧思與獨特心意，包括瀏海、眼睛、個人專屬 Logo 等，希望粉絲在看見這款限量版控制器的第一眼時，就能立刻認出她，DualSense 無線控制器－Lisa限量版將於10月30日起，以「極限量」形式透過全球合作零售商發售，預購將於10月2日本地時間上午10時開始。
除了10月登場的限量版控制器之外，Lisa 與 PlayStation 聯名的服飾、帽子、手提袋、鎖匙扣、貼紙及 DualSense 無線控制器收納盒等，也會在美國限量推出，部分產品10月2日起接受預訂，其餘商品10月23日起在LISA官方Amazon商店及Amazon Music App發售。
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除了10月登場的限量版控制器之外，Lisa 與 PlayStation 聯名的服飾、帽子、手提袋、鎖匙扣、貼紙及 DualSense 無線控制器收納盒等，也會在美國限量推出，部分產品10月2日起接受預訂，其餘商品10月23日起在LISA官方Amazon商店及Amazon Music App發售。