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▲momo開賣「王品嚴選」2.7公斤海陸饕客滿貫燒肉組，澎湃包辦各式精緻肉品與鮮美海鮮。（圖／momo購物網提供）

▲樂天市場開賣日本東京知名「敘敘苑燒肉醬」，特價 324 元輕鬆為中秋烤肉打造多元美味層次。（圖／樂天市場提供）

▲Yahoo購物中心「鮮拾旗艦店」登場，爆蛋紅蟳與和牛漢堡排每日限量享破盤價 199 元。（圖／Yahoo購物中心提供）

▲中秋烤肉開賣！特力屋推出「妙管家享樂不鏽鋼烤肉爐」特惠價 599 元，輕鬆組裝享受烤肉趣味。（圖／特力屋提供）

▲momo熱銷「COTD 38公分超完美韓式排油烤盤」特價1,080元，優異排油設計讓客廳無煙開烤。（圖／momo購物網提供）

▲樂天市場精選「Coleman桌上型烤肉架」特價2,750元，經典紅美造型，適合多人歡聚開烤。（圖／樂天市場提供）

中秋節就是本週五（25）！4 大電商平台與居家通路龍頭特力屋同步動員！今年烤肉趨勢轉向「精緻燒肉店吃法」與「客廳無煙開烤」，各大通路推出名店聯名海陸烤肉組、1855 美牛與戶外室內烤肉爐具。不僅食材組合千元有找，特力屋與電商周邊烤具更下殺 3 折起、滿額再現折！《NOWNEWS今日新聞》整理各大通路獨家熱銷清單與折扣攻略！今年的烤肉桌講求「多樣少量、精緻部位」，4 大電商分別推出不同特色組合，讓消費者依偏好快速下單：【勝崎生鮮】1855 美牛界的 LV 超值 7 件組：999 元【台畜】乾杯燒肉居酒屋x台畜 經典烤肉 7 件組：999 元【台糖安心豚】精選烤肉 5 件組：1,080 元【鮮綠生活】嚴選特大生凍白蝦后（3盒）：1,050 元【王品集團】王品嚴選 海陸饕客滿貫燒肉組（2.7kg）：1,880 元五朝港水產 海陸澎湃烤肉組（含生蠔、草蝦）：999 元日本 A5 和牛宮崎牛排：原價 499 元、特價 249 元（半價）大成食品 經濟實惠海陸烤肉組：1,169 元東京敘敘苑燒肉醬：324 元／HORINISHI 萬能調味粉：690 元【華得水產】小資中秋烤肉 5 包組（2-4人份）：1,088 元【勝崎生鮮】澎湃海陸燒烤饗宴 10 件組：1,299 元鮮拾官方旗艦店每日限量專區：爆蛋紅蟳、和牛漢堡排破盤價 199 元主打「火箭速配」隔日到貨，提供泰山 Cheers 檸檬氣泡水、蘋果西打等解膩飲品箱購優惠，並集結佳德鳳梨酥、小潘鳳凰酥、美心流心月餅等人氣禮盒 7 折起。不想在戶外升火吹風，客廳吹冷氣、使用無煙電烤盤或專業烤爐已成聚會新常態，各大通路熱銷清單如下：【Giaretti 珈樂堤】IH 多功能聚嗨料理盤（GT-IP08）：原價 5,990 元、特惠價 2,990 元（下殺約 5 折）奧斯汀豪華型碳烤肉爐：3,990 元／紐澤西三爐頭瓦斯烤肉爐（附防塵套）：5,990 元GREEN LIFE 日製提網式烤肉爐：1,290 元／妙管家享樂不鏽鋼烤肉爐：599 元Iwatani 岩谷岩峰防風爐 3.0kW（附提盒）：1,190 元KAWASHIMA 戶外折疊椅堅實款：899 元（享買一送一）Dr.RIN 無煙球形竹炭 3kg：339 元【COTD】38 公分超完美韓式排油烤盤：1,080 元【KINYO】2.5L 雙溫控火烤兩用爐：1,980 元【ZOJIRUSHI 象印】STAN 美型分離式鐵板燒烤組：4,990 元【LITHON】個人桌上型烤肉架（一個人也能開烤）：1,330 元【Coleman】桌上型烤肉架：2,750 元【妙管家】台灣製不鏽鋼兄弟烤肉架+環保椰炭+噴槍組：1,099 元【卡娜赫拉的小動物】時尚炫彩迷你磁吸瓦斯爐（獨家送瓦斯罐3罐）：1,188 元【Philips 飛利浦】星樂視透視海星氣炸鍋：4,490 元臨近中秋，各大實體與電商通路也針對最後一波採購推出滿額現折與加碼優惠：：即日起至 9/29 推出「打造烤肉舒適圈」活動，購買指定烤肉爐具、配件、卡式爐、露營桌椅及冰桶滿 3,000 元享現折 300 元（可累折）；購買烤肉爐即可以 99 元加購菜瓜布組合包，大型烤肉爐另享竹炭合購優惠與免費運送安裝。：主打「火箭速配」最快隔日送達；搭配中國信託 LINE Pay Visa 卡單筆滿 5,000 元現折 300 元、王道銀行簽帳卡滿 1,500 元享 5% 現折（最高回饋 200 元）。：即日起至 9/23 透過 APP 下單天天享 10% 回饋，指定店家最高 19% 回饋，領券最高可折 200 元。：即日起至 9/25 購買「禮盒+烤肉組」滿 1,800 元享最高 6% 回饋，滿 999 元再登記抽大成或白蘭氏雞精禮盒。：9/24 前戶外烤肉配件 3 折起，9/30 前搭配 uniopen 聯名卡滿額最高享 22% 回饋，下單再抽華得水產烤肉組。