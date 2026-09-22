中秋節就是本週五（25）！4 大電商平台與居家通路龍頭特力屋同步動員！今年烤肉趨勢轉向「精緻燒肉店吃法」與「客廳無煙開烤」，各大通路推出名店聯名海陸烤肉組、1855 美牛與戶外室內烤肉爐具。不僅食材組合千元有找，特力屋與電商周邊烤具更下殺 3 折起、滿額再現折！《NOWNEWS今日新聞》整理各大通路獨家熱銷清單與折扣攻略！
🟡5大通路肉品海鮮盤點！乾杯與美牛澎湃千元有找
今年的烤肉桌講求「多樣少量、精緻部位」，4 大電商分別推出不同特色組合，讓消費者依偏好快速下單：
📍momo購物網（名店聯名與頂級美牛）：
【勝崎生鮮】1855 美牛界的 LV 超值 7 件組：999 元
【台畜】乾杯燒肉居酒屋x台畜 經典烤肉 7 件組：999 元
【台糖安心豚】精選烤肉 5 件組：1,080 元
【鮮綠生活】嚴選特大生凍白蝦后（3盒）：1,050 元
【王品集團】王品嚴選 海陸饕客滿貫燒肉組（2.7kg）：1,880 元
📍樂天市場（日本和牛與名店醬料）：
五朝港水產 海陸澎湃烤肉組（含生蠔、草蝦）：999 元
日本 A5 和牛宮崎牛排：原價 499 元、特價 249 元（半價）
大成食品 經濟實惠海陸烤肉組：1,169 元
東京敘敘苑燒肉醬：324 元／HORINISHI 萬能調味粉：690 元
📍Yahoo購物中心（鮮拾旗艦店破盤搶）：
【華得水產】小資中秋烤肉 5 包組（2-4人份）：1,088 元
【勝崎生鮮】澎湃海陸燒烤饗宴 10 件組：1,299 元
鮮拾官方旗艦店每日限量專區：爆蛋紅蟳、和牛漢堡排破盤價 199 元
📍Coupang酷澎（解膩飲品與名店月餅一站購）：
主打「火箭速配」隔日到貨，提供泰山 Cheers 檸檬氣泡水、蘋果西打等解膩飲品箱購優惠，並集結佳德鳳梨酥、小潘鳳凰酥、美心流心月餅等人氣禮盒 7 折起。
🟡各大通路無煙電烤盤特賣！特力屋電烤盤三折
不想在戶外升火吹風，客廳吹冷氣、使用無煙電烤盤或專業烤爐已成聚會新常態，各大通路熱銷清單如下：
📍特力屋（室內質感電烤盤與專業戶外烤爐）：
【Giaretti 珈樂堤】IH 多功能聚嗨料理盤（GT-IP08）：原價 5,990 元、特惠價 2,990 元（下殺約 5 折）
奧斯汀豪華型碳烤肉爐：3,990 元／紐澤西三爐頭瓦斯烤肉爐（附防塵套）：5,990 元
GREEN LIFE 日製提網式烤肉爐：1,290 元／妙管家享樂不鏽鋼烤肉爐：599 元
Iwatani 岩谷岩峰防風爐 3.0kW（附提盒）：1,190 元
KAWASHIMA 戶外折疊椅堅實款：899 元（享買一送一）
Dr.RIN 無煙球形竹炭 3kg：339 元
📍momo購物網（質感美型家電）：
【COTD】38 公分超完美韓式排油烤盤：1,080 元
【KINYO】2.5L 雙溫控火烤兩用爐：1,980 元
【ZOJIRUSHI 象印】STAN 美型分離式鐵板燒烤組：4,990 元
📍樂天市場（露營與個人獨享烤具）：
【LITHON】個人桌上型烤肉架（一個人也能開烤）：1,330 元
【Coleman】桌上型烤肉架：2,750 元
📍Yahoo購物中心（配件下殺 3 折起）：
【妙管家】台灣製不鏽鋼兄弟烤肉架+環保椰炭+噴槍組：1,099 元
【卡娜赫拉的小動物】時尚炫彩迷你磁吸瓦斯爐（獨家送瓦斯罐3罐）：1,188 元
【Philips 飛利浦】星樂視透視海星氣炸鍋：4,490 元
🟡即時出貨加碼滿額折！5大通路終極省錢指南
臨近中秋，各大實體與電商通路也針對最後一波採購推出滿額現折與加碼優惠：
特力屋：即日起至 9/29 推出「打造烤肉舒適圈」活動，購買指定烤肉爐具、配件、卡式爐、露營桌椅及冰桶滿 3,000 元享現折 300 元（可累折）；購買烤肉爐即可以 99 元加購菜瓜布組合包，大型烤肉爐另享竹炭合購優惠與免費運送安裝。
Coupang酷澎：主打「火箭速配」最快隔日送達；搭配中國信託 LINE Pay Visa 卡單筆滿 5,000 元現折 300 元、王道銀行簽帳卡滿 1,500 元享 5% 現折（最高回饋 200 元）。
樂天市場：即日起至 9/23 透過 APP 下單天天享 10% 回饋，指定店家最高 19% 回饋，領券最高可折 200 元。
momo購物網：即日起至 9/25 購買「禮盒+烤肉組」滿 1,800 元享最高 6% 回饋，滿 999 元再登記抽大成或白蘭氏雞精禮盒。
Yahoo購物中心：9/24 前戶外烤肉配件 3 折起，9/30 前搭配 uniopen 聯名卡滿額最高享 22% 回饋，下單再抽華得水產烤肉組。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年的烤肉桌講求「多樣少量、精緻部位」，4 大電商分別推出不同特色組合，讓消費者依偏好快速下單：
📍momo購物網（名店聯名與頂級美牛）：
【勝崎生鮮】1855 美牛界的 LV 超值 7 件組：999 元
【台畜】乾杯燒肉居酒屋x台畜 經典烤肉 7 件組：999 元
【台糖安心豚】精選烤肉 5 件組：1,080 元
【鮮綠生活】嚴選特大生凍白蝦后（3盒）：1,050 元
【王品集團】王品嚴選 海陸饕客滿貫燒肉組（2.7kg）：1,880 元
五朝港水產 海陸澎湃烤肉組（含生蠔、草蝦）：999 元
日本 A5 和牛宮崎牛排：原價 499 元、特價 249 元（半價）
大成食品 經濟實惠海陸烤肉組：1,169 元
東京敘敘苑燒肉醬：324 元／HORINISHI 萬能調味粉：690 元
【華得水產】小資中秋烤肉 5 包組（2-4人份）：1,088 元
【勝崎生鮮】澎湃海陸燒烤饗宴 10 件組：1,299 元
鮮拾官方旗艦店每日限量專區：爆蛋紅蟳、和牛漢堡排破盤價 199 元
主打「火箭速配」隔日到貨，提供泰山 Cheers 檸檬氣泡水、蘋果西打等解膩飲品箱購優惠，並集結佳德鳳梨酥、小潘鳳凰酥、美心流心月餅等人氣禮盒 7 折起。
🟡各大通路無煙電烤盤特賣！特力屋電烤盤三折
不想在戶外升火吹風，客廳吹冷氣、使用無煙電烤盤或專業烤爐已成聚會新常態，各大通路熱銷清單如下：
📍特力屋（室內質感電烤盤與專業戶外烤爐）：
【Giaretti 珈樂堤】IH 多功能聚嗨料理盤（GT-IP08）：原價 5,990 元、特惠價 2,990 元（下殺約 5 折）
奧斯汀豪華型碳烤肉爐：3,990 元／紐澤西三爐頭瓦斯烤肉爐（附防塵套）：5,990 元
GREEN LIFE 日製提網式烤肉爐：1,290 元／妙管家享樂不鏽鋼烤肉爐：599 元
Iwatani 岩谷岩峰防風爐 3.0kW（附提盒）：1,190 元
KAWASHIMA 戶外折疊椅堅實款：899 元（享買一送一）
Dr.RIN 無煙球形竹炭 3kg：339 元
【COTD】38 公分超完美韓式排油烤盤：1,080 元
【KINYO】2.5L 雙溫控火烤兩用爐：1,980 元
【ZOJIRUSHI 象印】STAN 美型分離式鐵板燒烤組：4,990 元
【LITHON】個人桌上型烤肉架（一個人也能開烤）：1,330 元
【Coleman】桌上型烤肉架：2,750 元
【妙管家】台灣製不鏽鋼兄弟烤肉架+環保椰炭+噴槍組：1,099 元
【卡娜赫拉的小動物】時尚炫彩迷你磁吸瓦斯爐（獨家送瓦斯罐3罐）：1,188 元
【Philips 飛利浦】星樂視透視海星氣炸鍋：4,490 元
🟡即時出貨加碼滿額折！5大通路終極省錢指南
臨近中秋，各大實體與電商通路也針對最後一波採購推出滿額現折與加碼優惠：
特力屋：即日起至 9/29 推出「打造烤肉舒適圈」活動，購買指定烤肉爐具、配件、卡式爐、露營桌椅及冰桶滿 3,000 元享現折 300 元（可累折）；購買烤肉爐即可以 99 元加購菜瓜布組合包，大型烤肉爐另享竹炭合購優惠與免費運送安裝。
Coupang酷澎：主打「火箭速配」最快隔日送達；搭配中國信託 LINE Pay Visa 卡單筆滿 5,000 元現折 300 元、王道銀行簽帳卡滿 1,500 元享 5% 現折（最高回饋 200 元）。
樂天市場：即日起至 9/23 透過 APP 下單天天享 10% 回饋，指定店家最高 19% 回饋，領券最高可折 200 元。
momo購物網：即日起至 9/25 購買「禮盒+烤肉組」滿 1,800 元享最高 6% 回饋，滿 999 元再登記抽大成或白蘭氏雞精禮盒。
Yahoo購物中心：9/24 前戶外烤肉配件 3 折起，9/30 前搭配 uniopen 聯名卡滿額最高享 22% 回饋，下單再抽華得水產烤肉組。