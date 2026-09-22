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經典校園劇《麻辣鮮師》捧紅謝祖武、杜詩梅、後藤希美子、林利霏、潘慧如等多名演員，其中飾演「格格」的後藤希美子氣質清新、外型亮眼，是不少觀眾心中的校園女神。眾人2014年登上《康熙來了》重聚時，杜詩梅更當場爆料，謝祖武在眾多女演員中，唯獨對後藤希美子特別有興趣，還拿出昔日拍貼照當作證據，讓謝祖武難以招架。當時《康熙來了》推出「麻辣鮮師同學會」單元，小S好奇追問，謝祖武是否只對其中一名女演員有興趣。杜詩梅先賣關子表示，不能說是單純對某一位有興趣，而是對方正好符合謝祖武喜歡的類型，「就是她的菜」。小S、蔡康永一度猜測是賈欣惠，立刻被杜詩梅否認，直言「完全不是」。眾人接著從長頭髮、皮膚白等特徵一路猜，最後林利霏數到3，現場異口同聲喊出「後藤希美子」，謝祖武聽見答案當場笑翻，也讓眾人更加確信猜中了。杜詩梅隨後拿出珍藏多年的大頭貼，畫面中可見謝祖武、後藤希美子、杜詩梅、郭鐵人一同入鏡，當年的後藤希美子留著一頭長髮，五官精緻、氣質清秀，即使放到現在仍相當亮眼。林利霏看到照片後表示，謝祖武似乎一直很喜歡這種類型；杜詩梅則趁勢追問：「試問我們現場有誰跟他拍過大頭貼嗎？我們現場沒有啊！」試圖以合照證明謝祖武當年確實對後藤希美子格外不同。對此謝祖武急忙解釋，那應該是因應劇情所拍攝的照片，強調自己與其他演員也拍過。杜詩梅卻立刻補上一句：「那是你投錢拍的！那是你自己投錢拍的！」讓現場笑成一片。面對眾人接連逼問，謝祖武努力回想，表示照片應該是在某間電影院旁的拍貼店拍攝，當時只是配合工作。林利霏仍不放過他，笑說以謝祖武當年的資歷與輩分，平常根本不會陪其他人拍大頭貼，因此這張照片才顯得格外可疑。後藤希美子本名邢慧君，因演出《麻辣鮮師》中的格格打開知名度，清新外型與獨特氣質深植觀眾心中。她後來逐漸淡出演藝圈，婚後與經紀人老公Roger定居日本，過著低調生活。直到2018年外界才得知，她早在2016年便因乳癌病逝，享年36歲。