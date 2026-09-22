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鬍鬚張董事長張永昌的兒子張耀升日前表態支持台北市長蔣萬安，被部分綠營支持者抵制，蔣則吃鬍鬚張力挺，卻引起網友質疑，蔣面對市政問題不處理，卻能立刻吃鬍鬚張。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（22）日表示，蔣萬安去吃鬍鬚張沒有太大的問題，但希望蔣能回歸市政討論；他強調，商家要挺哪一個政治人物的自由，都應該被維護，有些紅線絕對不能踩。民進黨立委林月琴、沈伯洋上午召開「開罰不是保護，制度才要補洞，受害家長控訴：證據在北市府手上，家長卻被要求自己找證據！」記者會。沈伯洋會前受訪表示，他之前就對鬍鬚張這件事，表達得很清楚，應該回歸到市政討論。他認為，大家在茶餘飯後的話題，又或是商家要挺哪一個政治人物的自由，都應該被維護，有些紅線絕對不能踩，包括不要做人身攻擊、不要造謠等。「蔣萬安去吃鬍鬚張沒有太大的問題！」沈伯洋說，希望蔣能回歸市政討論，包含兒虐防治，還是可能有小孩在受害，系統性問題是否已經被解決？樹的問題又重新浮出檯面，能否趕快解決，這才是大家現在最期待的事。另外，「洋流」被國民黨台北市議員鍾沛君認為有大罷免的既視感，沈伯洋表示，這種「貼標籤」的文化真的不太好。他舉例，昨天去公園掃街，就有市民拿跟社子市場有關的陳情信，這跟罷免有關係嗎？他前陣子遇到攤商抱怨動線、插座問題，這跟罷免有關係嗎？他強調，這些都跟罷免沒什麼關係，但對方卻一直把這些站出來、想要改變、想要反映市政的人貼上一個標籤，「我真的不太想評論她」。