今（115）年7-8月期統一發票將於25日開獎，不過，財政部統計，5-6月期統一發票1000萬元特別獎還有6位中獎人未現身領獎，其中有人在Uber Eats支付10元外送費就中了千萬元。同時，這期200萬特獎也有7人還沒領獎，雲端發票100萬元專屬獎則有5張中獎發票未領獎，領獎期限至今年11月5日，還沒對獎的人趕快找出當期發票，中獎也記得在期限內領獎。
今年5-6月期統一發票中獎號碼已在7月25日開出，特別獎1000萬元中獎號碼為「38548029」，特獎200萬元中獎號碼為「10138845」，頭獎20萬元3組中獎號碼分別為「24121106」、「28589937」、「83663333」。至於雲端發票專屬獎100萬元獎項30組中獎字軌號碼分別為「BM28439149」、「AP10788600」、「BM32766906」、「BL28663087」、「BE47182165」、「AX13272398」、「AH02565272」、「BL50153426」、「BL49352593」、「BL49437824」、「BF76016485」、「AE06038237」、「AW33179312」、「BE67073437」、「AW41004949」、「AJ32333166」、「BD21363713」、「AX95514575」、「BH58929122」、「BH98126242」、「BM06540761」、「BA13110693」、「BJ81415045」、「AZ09215952」、「AG86280016」、「AJ11303159」、「AN69087226」、「AM93650776」、「BP82468088」、「AQ01704347」；併同雲端發票專屬獎2000元獎16000組、800元獎10萬組及500元獎385萬組各獎項中獎字軌號碼，均已公布在財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw/etw-main/ETW183W1/）提供查詢。
中1000萬元特別獎！還有6張發票未領獎 消費地點曝光
根據財政部公布的中獎清冊，這期1000萬元特別獎共有18張發票中獎，200萬元特獎則有22張中獎，另外雲端發票百萬元專屬獎也開出30張。不過，財政部表示，截至今（22）日為止，1000萬元特別獎還有6張中獎發票未領獎，包括在Google Play花620元購買應用程式、台北市金山南路2段52號9樓中華電信繳付2106元月租費、新北市三重區中正北路222號雅馨蛋糕烘焙消費312元、Uber Eats支付10元外送費、苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑178號7-ELEVEN花150元買飲品、在雲林縣斗南鎮中山路watsons屈臣氏消費528元。
中200萬元特獎！還有7張發票未領獎 消費地點看這裡
至於200萬元特獎也還有7張中獎發票未完成領獎，包括在桃園市桃園區文中路747號7-ELEVEN花10元買飲料、苗栗縣頭份市民族路111號吳家鴨香飯消費355元、台中市外埔區水美路61號1樓Hi-Life萊爾富消費97元、台南市中西區永福路1段30、32號1樓7-ELEVEN消費154元、台南市柳營區果毅後60之12號中油CPC加油1000元、高雄市小港區民益路46號7-ELEVEN花110元買菸、在屏東縣屏東市中山路168號3樓萬佳人力仲介支付1500元服務費。
中雲端發票百萬獎！還5張發票未領獎 消費地點公開
另外，雲端發票百萬元專屬獎也有5張中獎發票還沒領獎，包括在App Store花290元買應用程式、在蝦皮消費744元、在台北市中山區民生東路3段8號11樓車麻吉支付40元停車費、Uber Eats支付18元外送費、高雄市前金區大同二路1號1樓7-ELEVEN花30元買飲料。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
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中1000萬元特別獎！還有6張發票未領獎 消費地點曝光
根據財政部公布的中獎清冊，這期1000萬元特別獎共有18張發票中獎，200萬元特獎則有22張中獎，另外雲端發票百萬元專屬獎也開出30張。不過，財政部表示，截至今（22）日為止，1000萬元特別獎還有6張中獎發票未領獎，包括在Google Play花620元購買應用程式、台北市金山南路2段52號9樓中華電信繳付2106元月租費、新北市三重區中正北路222號雅馨蛋糕烘焙消費312元、Uber Eats支付10元外送費、苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑178號7-ELEVEN花150元買飲品、在雲林縣斗南鎮中山路watsons屈臣氏消費528元。
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至於200萬元特獎也還有7張中獎發票未完成領獎，包括在桃園市桃園區文中路747號7-ELEVEN花10元買飲料、苗栗縣頭份市民族路111號吳家鴨香飯消費355元、台中市外埔區水美路61號1樓Hi-Life萊爾富消費97元、台南市中西區永福路1段30、32號1樓7-ELEVEN消費154元、台南市柳營區果毅後60之12號中油CPC加油1000元、高雄市小港區民益路46號7-ELEVEN花110元買菸、在屏東縣屏東市中山路168號3樓萬佳人力仲介支付1500元服務費。
中雲端發票百萬獎！還5張發票未領獎 消費地點公開
另外，雲端發票百萬元專屬獎也有5張中獎發票還沒領獎，包括在App Store花290元買應用程式、在蝦皮消費744元、在台北市中山區民生東路3段8號11樓車麻吉支付40元停車費、Uber Eats支付18元外送費、高雄市前金區大同二路1號1樓7-ELEVEN花30元買飲料。
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