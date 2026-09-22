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生活成本成最大罩門 僅17%認同川普表現

伊朗戰爭也不受歡迎 僅34%支持軍事打擊

期中選舉警訊浮現 民主黨43%領先共和黨35%

移民仍獲共和黨力挺 全美支持度僅36%

美國總統川普（Donald Trump）民調再探低點！路透社／益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，川普整體施政滿意度跌至32%，創下其政治生涯最低紀錄，就連共和黨支持者也出現鬆動。隨著伊朗戰爭推升汽柴油價格，美國民眾對生活成本的不滿加劇，僅17%受訪者認同川普處理民生物價的表現，而這恰好是選民認為11月期中選舉最重要的議題。這份民調歷時4天，於20日完成，共訪問1277名美國成年人，誤差範圍約正負3個百分點。結果顯示，川普整體施政滿意度從前一週35%進一步降至32%；共和黨支持者對他的滿意度更在短短一週內從82%跌至73%，下滑9個百分點。川普2025年1月重返白宮時，曾承諾抑制通膨並結束海外戰爭。當時路透社／益普索在他宣誓就職後進行的民調中，川普支持度一度達47%，如今已下滑15個百分點。最明顯的壓力來自美國人的荷包。最新民調中，只有17%受訪者滿意川普處理生活成本問題的表現，而生活成本也是受訪者認為最可能左右11月3日期中選舉投票決定的議題。值得注意的是，就連共和黨內部也首次出現「不滿多於滿意」的情況。在共和黨支持者中，51%不滿意川普處理生活成本的方式，認同者僅44%。川普今年2月對伊朗開戰後，中東能源供應受到衝擊，美國汽油與柴油價格大幅攀升，進一步增加通膨壓力。美國柴油價格近期甚至突破每加侖6美元，由於柴油廣泛運用於運輸、農業及建築業，能源成本上升也可能逐步轉嫁至其他商品與服務價格。持續近7個月的伊朗戰爭同樣成為川普民調壓力來源。最新調查顯示，只有34%受訪者支持美國對伊朗發動軍事攻擊；高達82%認為這場衝突可能還會「持續很長一段時間」，其中包括約9成民主黨支持者及四分之三共和黨支持者。川普最初曾表示戰爭只會持續數週，並主張轟炸伊朗是為了阻止德黑蘭發展核武；但本月稍早，他又表示戰爭將在11月期中選舉「結束後立即」落幕。目前伊朗並未顯示準備放棄抵抗的跡象，德黑蘭及其盟友近期更持續威脅干擾石油市場。戰爭帶來的財政成本也持續增加。美國國會預算辦公室（CBO）日前估計，截至8月1日，美國投入伊朗戰爭的成本已達380億美元，如果戰事持續，每月可能再增加約30億美元。川普支持度下滑之際，共和黨也面臨期中選舉壓力。當受訪的登記選民被問到11月3日期中選舉會支持哪個政黨時，43%選擇民主黨、35%支持共和黨，兩黨差距達8個百分點，是今年路透社／益普索相關民調中民主黨領先幅度最大的一次。不過這項全國性民調只能反映整體選民對兩黨的支持傾向，無法直接換算成眾議院或參議院席次。美國國會控制權最終仍取決於各州參議員選舉，以及各眾議院選區的個別結果，因此不能僅憑全國支持率判斷哪一黨將取得國會多數。相較於生活成本與伊朗戰爭，移民政策仍是川普在共和黨內較具支持度的議題，高達79%共和黨支持者認同他的處理方式。然而放大至全體美國人後，支持川普移民政策者僅36%，另有55%表示不滿。部分共和黨國會議員也警告，大規模遣返非法移民的強硬政策，可能疏遠家中有新移民成員的選民，包括部分西語裔族群。治安方面，35%受訪者認同川普的處理方式，50%表示不滿意。距離11月3日期中選舉只剩約6週，生活成本及伊朗戰爭正成為川普與共和黨必須面對的重要民意壓力；若共和黨失去參、眾兩院任何一院的控制權，都可能增加川普任期最後兩年推動政策議程的難度。