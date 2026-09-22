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中秋連假變數多 主力大戶獲利了結壓力升

短線整理健康 量能放大至1.5兆需警覺

台股今（22）日盤中衝上4萬8601點，寫下新高，不過即將迎來中秋節，是否會面臨變盤？分析師表示，以傳統技術分析來看，突破前高通常屬於偏多訊號，但目前指數自7月底低點以來已大漲逾9000點，形成快速V型反轉，短線漲幅過大，須留意高檔獲利了結、賣壓出籠，加上中秋節4天仍有不少不確定因素；若獲利已多的投資人可以先賣出一部分持股，待籌碼適度沉澱後再加碼進場。啟發投顧分析師郭憲政指出，加權指數6月23日曾創下4萬8218點高點，今天盤中再度突破前高，以傳統技術分析來看，突破前高通常會被視為偏多訊號。不過，指數自7月底低點以來已大漲逾9000點，形成快速的V型反轉，在突破前高後仍須留意漲幅過快可能帶來的獲利了結賣壓。郭憲政指出，市場除了指數短線漲幅較大，也面臨中秋節前後的變盤疑慮。指數短時間大漲逾9000點後，主力、大戶累積不少獲利，加上中秋節有4天連假，期間國際情勢仍存在許多變數，包括戰爭、油價等因素。市場最怕的並不是單純的利多或利空，而是不確定因素過多。郭憲政表示，在不確定性升高的情況下，前期已經累積獲利的投資人可能選擇在高檔先行獲利了結、落袋為安，因此突破前高後出現賣壓並不意外。針對今日大盤走勢，郭憲政說，今開高後走低屬於正常的市場反應。即使指數已大漲近1萬點，短線適度回檔降溫，反而有助於後續行情發展。若中秋節後大盤能先經過盤整，再尋求進一步上攻，對盤勢健康較有利；不論向下或是向上整理，待把不安定籌碼洗掉後，對於未來上攻5萬點都仍有機會。郭憲政強調，投資人可依個人風險承受度先行獲利了結部分持股，待市場經過技術性降溫後，再觀察是否重新進場。今天預估成交量約1.1兆元，屬於節前相對正常的量能。相較之下，前一波指數攻上4萬8218點時，成交量約達1.6兆至1.7兆元。他提醒，未來如果指數再度上漲，成交量同步放大至1.5兆元左右，就要提高警覺，大量成交可能代表部分主力或大戶開始增加賣出力道。